Finlandia, ecco il nuovo ambasciatore in Italia

Il presidente della Repubblica di Finlandia, Sauli Niinistö, ha nominato il Consigliere per gli Affari Esteri Matti Lassila nuovo ambasciatore di Finlandia a Roma a partire dal 1° settembre prossimo. Lassila si trasferirà in Italia dall’Ambasciata di Finlandia a Baghdad, dove ricopre il ruolo di Capo Missione dal 2021. Il nuovo ambasciatore succede nella sede diplomatica italiana all’amb. Pia Rantala-Engberg.

L’amb. Lassila è stato altresì incaricato di svolgere le funzioni di ambasciatore non residente anche a Malta e San Marino.

In precedenza, Lassila, 63 anni e coniugato con la Satu Mäki, ha lavorato come consigliere senior responsabile per le relazioni energetiche esterne e la politica climatica presso l’Unità per gli affari generali e il coordinamento dell’UE dal 2018 al 2021. È stato inoltre ambasciatore della Finlandia a Beirut dal 2015 al 2018 ed ad Abu Dhabi dal 2007 al 2011. Ha pure ricoperto incarichi diplomatici a Bruxelles, Praga, Ginevra, Teheran, Dublino e Marsiglia. Lassila è entrato al Ministero degli Affari Esteri nel 1987. Ha conseguito la laurea magistrale in Scienze Politiche. Il nuovo ambasciatore in Italia proviene da precedenti esperienze in aree del mondo alquanto turbolente e quindi la nuova destinazione diplomatica non dovrebbe essere spiacevole. Anche l’esperienza come ambasciatore per le questioni energetiche e climatiche è abbastanza interessante ed al passo coi tempi e potrebbe favorire utili contatti in Italia con imprese ed enti che si occupano di tale argomento.