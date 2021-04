Finlandia, Giornata della ricerca italiana nel mondo: seminario web a Helsinki

In occasione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo, l’Ambasciata d’Italia ad Helsinki organizza un webinar dal titolo “Italy and Finland: Scientific Cooperation and Opportunities”.

Il seminario in lingua inglese avrà luogo il 15 aprile dalle 16:00 alle 17:30 (ora finlandese). Interverranno l’Ambasciatore Sergio Pagano, la vice-rettrice dell’Università di Helsinki, Paula Eerola, Igor Curcio (Nokia Technologies), Vincenzo Cerullo (Università di Helsinki, scienze farmaceutiche), Giulio Jacucci (Università di Helsinki, scienze informatiche) e Paolo Borella (CEO di Boro e program manager della VTT).

La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi qui.