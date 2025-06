Fin’ora avevano scherzato, è uno dei commenti sui fatti di guerra esplosi a Est 

Appena qualche mese fa, non sarebbe stato semplice mettere in conto e da subito quanto Israele ha scatenato contro l’Iran. Dovrà fare atto di sincera contrizione chi, fino all’evidenza smaccata dei veri presupposti, avesse ricondotto tutte le fasi dei conflitti che divampano a quelle latitudini a conventicole o a screzi da oratorio. invece, ovemai fosse stato ancora necessario, hanno messo meglio in evidenza che tali questioni sono generate prettamente da interessi materiali. Sono inoltre tenute in piedi con forzature di ogni genere nel vano tentativo di lanciare il sasso e poi nascondere la mano coinvolta.Talvolta la lontananza fisica dei luoghi di cui si vuol ragionare è tanta da far passare per dettagli quelli che sono punti di forza naturali e irripetibili per mano umana, senza alcun se o altra condizione che possa essere messa in pratica dall’uomo. Sorvolando simbolicamente quella parte del Mondo, ci si può rinfrescare, anche solo per verifica, la memoria, che è là che è concentrata la più alta percentuale di combustibili fossili. Si aggiunga il fatto che, al momento della creazione, quasi come se si fosse voluto corredare quelle zone di potenti congegni anti intrusione particolarmente efficienti, chi, quanti o cosa deputati all’impresa, riuscirono a creare ostacoli del tipo dello stretto di Hormutz. Quel braccio di mare che si inoltra per oltre 500 chilometri in una depressione del fondo del mare, tale da permettere la navigazione delle superpetroliere che trasportano da lì fino in Occidente circa il 30% di tutto il quantitativo che proviene da quei territori. Non sarebbe da considerarsi cosa utile esporre ancora una volta le conseguenze di una limitazione degli attraversamenti di quel tratto di mare. Giá da domani si potranno cominciare a intuire quali conseguenze son giá pronte a venir fuori da quel grande campo di guerra.

Non é il caso di entusiasmarsi più di tanto perchè fenomeni inattesi potrebbero ancora prendere forma e non sarebbe semplice neanche demordere e cercare di ritornare sui propri passi. Qualcuno, in una situazione del genere lontana nel tempo, tolse la parola all’oratore che avrebbe dovuto Intervenire in merito, facendo notare che il dado era stato tratto e che fosse opportuno che ciascuno si fosse impegnato di fare quanto era di sua competenza.