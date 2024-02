Fior di Teglia 2023: vince Carcioffola, la ricetta di Gennaro Pepe dei Vesuviani

Cinque giovani pizzaioli, finalisti del contest Fior di Teglia 2023 organizzato da 50 Top Pizza e Latteria Sorrentina, si sono sfidati portando in gara un personale lavoro sull’impasto farcito con un’interpretazione contemporanea dei prodotti del territorio.

Ha vinto Carcioffola, ricetta preparata da Gennaro Pepe de I Vesuviani di Pomigliano d’Arco, che ha presentato un trancio condito con i carciofi in doppia preparazione: i gambi trasformati in crema e il cuore marinato e grigliato completati con Provola di Napoli e lardo Pelatello. La sapidità e la rifinitura visiva sono affidate alla polvere di bisque di carapaci e teste di gambero. Morso classico e piacevole. Al vincitore è andata una fornitura di 100 chili di Fiordilatte di Napoli – Latteria Sorrentina.

Al 2° posto Illusione di Margherita di Giammarco Ambrifi, di Pizzeria della Passeggiata di Priverno, che ha valorizzato il kiwi, frutto coltivato nella Piana Pontina da produttori che sono i primi esportatori in Europa. Ambrifi è partito dal frutto acerbo usato in salsa, beurre blanc con Stracciatella, sfere di kiwi fermentato, basilico fresco e olio extravergine itrano. Tecnica, territorio, contemporaneità.

Terzi a pari merito: Francesco Corcione, di Prego Pizza Lab di Spinea (VE), con Serenissima, in cui ha reso protagonista il radicchio tardivo di Treviso, con cipolla di Bassano, aceto di mele, Provola e Fuscella di Napoli, noci Lara di Rovigo.

Davide Mogno di Surlì Più Pizzeria, di Mirano (VE), ha presentato Gallina Domenicale, con filetti di gallina padovana lessa, cipolla in agrodolce, gel di melograno e lampone, bieta di Bassano e Provola di Napoli.

Lorenzo Zamengo, di Grigoris Bakery di Venezia, ha preparato Broccoli e Saor partendo dal broccolo di Sant’Erasmo sbollentato e ripassato in padella, Fiordilatte di Napoli, sarda dell’Adriatico in saor con cipolla, pinoli e uvetta, chicchi di melograno, briciole di pane ai cereali e sale Maldon.

“Cinque proposte che hanno valorizzato i prodotti del loro territorio con attenzione e capacità tecnica”, ha sottolineato il presidente della giuria lo chef Nino di Costanzo, che ha valutato le preparazioni, affiancato dallo chef Domenico Iavarone e Giovanni Amodio, Vice Presidente di Latteria Sorrentina, insieme ad un panel di giornalisti enogastronomici e addetti del settore.

Grande soddisfazione per i curatori di 50 Top Pizza, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere: “Fior di Teglia è un contest che, mettendo al centro gli ingredienti della filiera casearia, continua a valorizzare la pizza in teglia, che diventa sempre più protagonista nel lavoro dei pizzaioli”.

L’evento, che si è concluso con una cena solidale per persone senza dimora cui hanno contribuito i finalisti del contest, si è svolto nei suggestivi ambienti della Fondazione Made in Cloister, progetto di sviluppo di comunità che coniuga arte, cultura, inclusione sociale con le attività di Food for Soul di Massimo Bottura e Lara Gilmore.