Fiorella Mannoia in “Fiorella Sinfonica-Live con Orchestra”, tre nuove date estive

A pochi giorni dal grande ritorno dell’emozionante tour “Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”, Fiorella Mannoia annuncia tre nuovi imperdibili appuntamenti: al ricco calendario che la vedrà protagonista da aprile a settembre di tutti i più importanti teatri e arene estive d’Italia, si aggiungono i live del 15 luglio al Mirano Summer Festival di Mirano (VE), il 14 agosto a Villa Matarrazzo di Santa Maria di Castellabate (SA) e il 29 agosto alla Live Arena di Agrigento.

I biglietti per le nuove date saranno disponibili a partire dalle ore 16 di oggi su TicketOne e nei punti vendita abituali.

Accompagnata ancora una volta dall’Orchestra Sinfonica Saverio Mercadante di Altamura diretta dal M° Rocco De Bernardis, la straordinaria e potente voce di Fiorella incontra gli incredibili arrangiamenti orchestrali dei suoi più grandi successi sotto i cieli stellati delle più importanti arene estive di tutta Italia. Non mancheranno in scaletta anche brani più recenti come Disobbedire, il singolo che dà il titolo al nuovo album uscito lo scorso 29 novembre (Oyà/Columbia Records/Sony Music). Un disco che racchiude 9 canzoni – alcune delle quali firmate da Fiorella in prima persona – che fondono amore e consapevolezza, speranza e denuncia, e in cui la musica si fa portavoce di impegno culturale e sociale.

Ma gli appuntamenti con Mannoia non finiscono qui: l’artista ha infatti annunciato il ritorno nella propria città il prossimo 3 e 4 giugno con “Semplicemente Fiorella” alle Terme di Caracalla di Roma ad un anno esatto dal successo dei due straordinari concerti-evento del 2024. Due incredibili live ricchissimi di tanti ospiti eccezionali e amici che si alterneranno sul palco, con duetti inediti e performance irripetibili che offriranno, in un’atmosfera unica e suggestiva, per un’esperienza preziosa e indimenticabile.

I biglietti per le nuove date di “Fiorella Sinfonica- Live con orchestra”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Oyà, sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita abituali.

Di seguito il calendario aggiornato dei prossimi concerti in programma:

30 marzo Civitanova Marche (MC) – Teatro Rossini Data Zero

2 aprile Padova – Gran Teatro Geox

4 aprile Novara – Teatro Coccia

7 aprile Brescia- Teatro Clerici (Ex Gran Teatro Morato)

13 aprile Bari – Teatro Team

15 aprile Messina – Teatro Vittorio Emanuele

16 aprile Ragusa – Teatro Duemila

26 aprile Milano – Teatro degli Arcimboldi

28 aprile Piacenza – Teatro Municipale

3 maggio Firenze – Teatro Verdi

6 maggio Legnano (MI) – Teatro Galleria

8 maggio Trieste – Teatro Rossetti

10 maggio Torino – Teatro Colosseo

12 maggio Genova – Teatro Carlo Felice

14 maggio Assisi (PG) – Teatro Lyrick

17 maggio Bologna – Europauditorium

19 maggio Napoli – Teatro Augusteo

3-4 giugno “Semplicemente Fiorella” – Terme di Caracalla di Roma

15 luglio MIRANO (VE)- Mirano Summer Festival nuova data

18 luglio LANCIANO (CH) – Parco Villa Delle Rose

21 luglio MARINA DI ALTIDONA (FM) – Wondergate Festival – Parco Dei Due Ponti

24 luglio UDINE- Udine Vola – Castello

26 luglio BERGAMO- Lazzaretto Estate 2025

28 luglio CERVIA – Piazza Garibaldi

07 agosto BRENO (BS) – Valle Camonica Summer Music

08 agosto ASIAGO (VI)- Asiago Live-Piazza Carli

11 agosto CASTELNUOVO DI GARFAGNANA (LU) – Montalfonso Sotto Le Stelle – Fortezza di Montalfonso

14 agosto SANTA MARIA DI CASTELLABATE (SA)- Villa Matarrazzo nuova data

16 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Sumer Festival – Teatro Al Castello

17 agosto DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival – Teatro Dei Ruderi

20 agosto PRESICCE (LE) – Festival I Colori Dell’olio – Piazza Delle Regioni

22 agosto APRICENA (FG) – Suonincava – Cava Dell’erba

23 agosto GROTTAGLIE (TA) – Iod Festival – Cave Di Fantiano

27 agosto MILAZZO (ME) – Milazzo Estate 2025 – Teatro Al Castello

29 agosto AGRIGENTO- Live Arena nuova data

30 agosto MARINA DI MODICA (RG) – Auditorium Mediterraneo

02 settembre MANTOVA- Mantova Summer Festival – Esedra Palazzo Te