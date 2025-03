Fiorella Mannoia rende omaggio a Pino Daniele: visita alla mostra “Spiritual” a Palazzo Reale

Fiorella Mannoia, una delle voci più amate della musica italiana, ha fatto tappa a Napoli per visitare la mostra “Pino Daniele. Spiritual”, allestita presso il Palazzo Reale, accompagnata da Alessandro Daniele. L’esposizione, inaugurata il 20 marzo e aperta al pubblico fino al 6 luglio 2025, celebra il leggendario cantautore partenopeo nel 70° anniversario della sua nascita e nel 10° della sua scomparsa.

Un viaggio attraverso la musica e la vita di Pino Daniele

La mostra si articola in due sezioni principali e nove aree tematiche, offrendo un’immersione profonda nel percorso artistico e umano di Pino Daniele. La prima parte ripercorre la sua vita dagli esordi nel 1955 fino al 1977, anno in cui pubblicò il suo primo album. Attraverso ricostruzioni scenografiche della sala prove e di un tipico live club napoletano degli anni ’70, il visitatore può rivivere l’atmosfera che ha caratterizzato i primi passi del musicista.

La seconda parte della mostra racconta in modo intimo e dettagliato la carriera di Pino Daniele dal 1977 al 2014, mettendo in luce collaborazioni, produzioni musicali e incontri che hanno segnato il suo percorso artistico. Un ricco mosaico di contenuti audiovisivi, documenti inediti, strumenti musicali e oggetti personali, molti dei quali esposti per la prima volta, permettono di conoscere ancora più a fondo il cantautore. L’esposizione sottolinea la sua capacità unica di fondere tradizioni musicali diverse, creando un sound inconfondibile che ha attraversato epoche e generazioni.

L’omaggio di Fiorella Mannoia

La presenza di Fiorella Mannoia alla mostra testimonia l’importanza e l’eredità musicale lasciata da Pino Daniele. La cantautrice, che nel corso della sua carriera ha collaborato più volte con l’artista napoletano, ha voluto rendere omaggio al collega e amico, immergendosi nei ricordi e nelle testimonianze esposte. Il legame artistico e personale tra i due è sempre stato forte, caratterizzato da una profonda stima reciproca e da un amore condiviso per la musica autentica e sincera.