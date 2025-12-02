Fiorella Mannoia, un viaggio nell’anima di De André e Fossati: a Caserta l’unica tappa campana di Anime Salve

Sarà Genova, città simbolo del cantautorato italiano e terra natale di Fabrizio De André e Ivano Fossati, a dare il via il prossimo giugno a “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”, il nuovo ed emozionante progetto live di Fiorella Mannoia.

Lunedì 7 settembre 2026 alle ore 21 alla Reggia di Caserta, in piazza Carlo di Borbone, è in programma l’unica tappa in Campania del tour che si concluderà proprio con il concerto in programma all’undicesima edizione del festival “Un’Estate da Belvedere”.

Sarà un viaggio potente e intenso tra i brani più amati di due dei più grandi e influenti cantautori di sempre, entrambi figure cruciali per la carriera e il repertorio di Fiorella, in occasione dei 30 anni dell’album pietra miliare nella storia della musica italiana, ultimo testamento creativo di Faber, realizzato insieme a Fossati e uscito nel 1996.

Da alcuni grandi brani dell’album insignito della Targa Tenco, ai successi più amati di De André e Fossati già presenti nel repertorio di Fiorella, fino a nuove inedite versioni di capolavori della discografia dei due cantautori, “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” renderà omaggio all’eredità immortale di maestri che hanno lasciato un segno indelebile nel cuore di intere generazioni.

Queste le date del tour “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve”: 27 giugno, 7 luglio Marostica (VI), 9 luglio Cernobbio (CO), 14 luglio Asti, 15 luglio Vigevano (PV), 23 luglio – Palmanova (UD), 24 luglio – Villafranca (VR), 2 agosto Alghero (SS), 7 agosto Castiglioncello (LI), 9 agosto Forte Dei Marmi (LU), 19 agosto Cirò Marina (KR), 23 agosto Catania, 27 agosto Barletta (BT), 29 agosto Cattolica (RN), 30 agosto Macerata, 2 settembre Brescia, 4 settembre Roma e 7 settembre Reggia Di Caserta – Piazza Carlo Di Borbone.

Il concerto di Fiorella Mannoia a Caserta si aggiunge al cartellone dell’undicesima edizione del festival Un’Estate da Belvedere – Reggia Session, che ha già annunciato diversi eventi, tra giugno e settembre, con grandi nomi della musica italiana. Attesi in piazza Carlo di Borbone, davanti alla maestosa Reggia di Caserta: Gigi D’Alessio, protagonista di 10 date (dall’8 al 21 giugno), Olly (3 luglio), Luché (11 luglio), Notre Dame de Paris (17,18 e 19 luglio), Negramaro (4 settembre), Caparezza (5 settembre) e Claudio Baglioni (11 e 12 settembre).