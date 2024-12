“Fiorella Sinfonica-Live con orchestra”: Mannoia al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino

E’ una delle più grandi interpreti della musica italiana, nonché l’artista con il maggior numero di Targhe Tenco all’attivo. La sua voce e il suo timbro vocale sono inconfondibili, come unici, intensi e coraggiosi sono da sempre i temi trattati nelle sue canzoni Stiamo parlando ovviamente di Fiorella Mannoia che mercoledì 4 dicembre, alle 21, farà tappa al “Carlo Gesualdo” di Avellino con il suo nuovo tour, immaginato nelle cornici suggestive dei più importanti teatri italiani. In una atmosfera intima e raccolta, la grande artista romana, celebrerà in musica i suoi primi 70 anni, facendosi accompagnare da un’orchestra d’eccezione nel suo “Fiorella Sinfonica Tour 2024”. Abbracciata dall’affetto del suo pubblico e dalle note dei suoi orchestrali la Mannoia ripercorrerà in scaletta i grandi successi del suo repertorio declinati attraverso le nuove sfumature della musica sinfonica in uno spettacolo unico ed imperdibile. Un concerto che si preannuncia storico e che permetterà a tanti di ascoltare dal vivo la straordinaria voce di Fiorella Mannoia, che con la sua passione e la sua capacità di emozionare, non mancherà di incantare gli spettatori del Gesualdo.

Per info chiamare il numero 333.8968219. Risponde dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17