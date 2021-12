Fiorella Zabatta e Vincenzo Peretti co-portavoce di Europa Verde Campania

Fiorella Zabatta e Vincenzo Peretti sono stati eletti nel ruolo di co-portavoce regionali di Europa Verde al termine del congresso, che si e’ svolto a Striano presso il Cantiere del Gusto, che ha eletto anche Francesco Emilio Borrelli nel ruolo di coordinatore regionale. Tesoriere Maurizio Celentano. Faranno parte dell’esecutivo campano , Marilena Schiano Lo Moriello, Ines Barone, Benedetta Sciannimanica, Diana Pezza Borrelli, Conni Liotti, Anna Cione, Gennaro Andreozzi, Franco Santomartino, Rosario Visone, Antonio Castaldo, Gennaro Totaro. Il coordinamento delle aree tematiche e’ stato affidato a Giulio Gerli per Agricoltura e Fondi europei, Aldo Castaldo per lo Sport, Marinella Maresca Guido Battaglia per Associazioni e Territorio, Salvatore Iavarone per l’Ambiente, Luigi Ferraiuolo per Imprese e Sviluppo del territorio, Fabio De Rienzo, Enzo Vasquez e Federico Chianese per la Comunicazione, Ferdinando Ruocco per le Politiche legate alla disabilita’. “I Verdi fanno sempre la differenza, nelle amministrazioni comunali dove sono presenti, in particolare nella lotta a ogni forma di criminalita’, alle ecomafie e alla deforestazione. Nelle battaglie a difesa dei territori, per uno sviluppo sostenibile e per il miglioramento della qualita’ della vita dei cittadini. La riconoscibilita’ della nostra azione politica sta facendo crescere il nostro radicamento in tutta la regione con risultati importanti. Ci auguriamo che tutti gli sforzi enormi che stiamo sostenendo con i nostri rappresentanti istituzionali, militanti e simpatizzanti del Sole che Ride, riescano a contagiare tanti altri cittadini che hanno voglia di cambiare le cose. L’obiettivo e’ quello di raggiungere una presenza omogenea e radicata in ogni provincia, in ogni comune, per rispondere alla sfida della transizione ecologica che l’Europa ci chiede e per dare vita a una ricostruzione che parta dalla base con l’ambizione di condurre in porto una rivoluzione all’insegna della sostenibilita’”. Queste le parole di Fiorella Zabatta e Vincenzo Peretti, neo eletti Co-Portavoce regionali. “Nessun altro come Europa Verde ha come tema principale della propria azione politica la lotta alla camorra a chi inquina e a chi toglie il futuro ai nostri figli. Temi che dovrebbero vedere unite tutte le forze politiche a prescindere dalle singole posizioni ideologiche. Sul tema della sanita’ abbiamo messo a rischio la nostra incolumita’ per fare uscire la camorra dagli ospedali. Siamo la regione che ha fatto la legge per la tutela degli animali e in Campania e’ vietato tenerli in catene grazie a un emendamento presentato in Consiglio. Abbiamo stanziato un Fondo di 200mila euro per piantumare gli alberi. Siamo gli unici a combattere l’occupazione selvaggia delle case da parte dei camorristi. Spesso in queste battaglie siamo soli a fare i conti con un territorio che si adegua con troppa facilita’ a questi comportamenti e spinge le risorse migliori ad andare via. Sul piano dei trasporti continuiamo a garantire il trasporto gratuiti per gli studenti. Ci sono tante altre battaglie da vincere ma per incidere di piu’ dobbiamo avere piu’ eletti. E’ giunto il momento per i cittadini di scegliere da che parte stare . Noi, senza se e senza ma, continueremo a stare dalla parte della legalita’, della tutela dei territori e dell’ambiente e a portare avanti la nostra operazione di avanguardia politica”. Queste le parole del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.