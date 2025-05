Fiorello è tornato con “Radio2 Radio Show. La pennicanza”

Milano, 19 mag. (askanews) – Fiorello è tornato! Dopo settimane di voci, smentite, spoiler e fake news rimbalzate come palline da flipper tra social, radio e tv, lo showman è andato in onda poco fa, dalle ore 13.45 alle 14.30, su Rai Radio2 con uno spettacolo “Radio2 Radio Show. La pennicanza”.

Fiorello non era solo: al suo fianco, come nella migliore delle alchimie, Fabrizio Biggio, attore, sceneggiatore e volto amatissimo della tv. Insieme per un programma basato sull’improvvisazione, un ‘work in progress’. Fiorello torna ai fondamentali della radio, al fascino della voce. E, da domani, con un crescendo di crossmedialità tutta da scoprire.

“Non abbiamo un’idea, siamo qui a fare… nulla, non lo so!”, le prime parole di Fiorello in un debutto all’insegna del caos creativo e dell’ironia più feroce. “Che facciamo, un programma con i personaggi? Ci sono 26 Cannavacciuoli in giro per la tv, gli Achilli Lauri, le Ferragni… Non c’è nessuno libero!”.

Come ci è arrivato lì Fiore? Ce lo spiega direttamente la “fake?” Giorgia Meloni: “Ciao Rosà, so Giorgia! Ti ho trovato un posticino lì a Radio2… lo so, ti devi accontentare. Mi raccomando, unica cosa non nominare mai quello lì con il naso lungo…”. Fiore svela subito l’identità del proibito: “Avete capito, non bisogna nominare Amadeus!”.

In studio, giù di fulmini e saette che non fermano però lo showman: parte subito la telefonata anche all’amico di sempre. E non può mancare l’ironia sui programmi tv da lui condotti: “Sappi che mercoledì su Canale 5, quando andrai in onda tu, torna Mina in televisione e sulla Rai danno la partita di tennis tra Sinner e Papa Leone! Hai poche speranze…”

Ogni programma che si rispetti, poi, deve avere una sigla: “L’ho fatta fare all’Intelligenza Artificiale!”, rivela lo showman siciliano. Ma squilla subito il telefono: è Jovanotti! “Io sarei il siglista, mi licenzi così? Dammi un minuto e te la faccio”. E l’intro musicale è così prontamente servita.

Le notizie del giorno? Non mancano: si parla, ad esempio, della presunta censura della Rai su Michelle Hunziker all’Eurovision. “Ha un’età biologica molto inferiore a quella che ha – commenta Fiorello – e la Rai, antica come un papiro egiziano, ha visto che cantava dopo mezzanotte e ha detto: ‘Oddio, è minorenne!’ e l’ha tagliata”. Per rimediare, quindi, lo showman chiama anche lei e in diretta, insieme, cantano ‘Volare’.

Finale con una polemica ‘sportiva’: “Ieri c’era la finale degli Internazionali, avevo il biglietto ma mi hanno cacciato dalla Tribuna! Ho chiamato Malagò e mi ha detto: ‘Li ho dovuti dare a Renzi, ordine dall’alto’…”.

Insomma, con Fiorello nulla è mai come sembra. Per le puntate di “Radio2 Radio Show. La pennicanza” è prevista anche la messa in onda la mattina successiva su Rai Radio2 dalle ore 7.00 alle ore 7.30 (orario prime time radiofonico) della puntata in versione ridotta con “Il meglio di” che si intitolerà “La sveglianza”. Inoltre, saranno disponibili su RaiPlay tutte le puntate on-demand. I social di @rairadio2 seguiranno lo show e il backstage del programma.

Fiorello è tornato. Ma non come ve lo aspettavate. “Radio2 Radio Show. La pennicanza” è un programma che non ha format, l’idea di non avere un’idea. È Fiorello.

“Radio2 Radio Show. La pennicanza” è un programma di Rosario Fiorello scritto con Francesco Bozzi, Pigi Montebelli, Federico Taddia, e con Fabrizio Biggio, Enrico Nocera, Edoardo Scognamiglio. Le musiche sono di Enrico Cremonesi. Regia di Piergiorgio Camilli. Regia radiofonica Marco Lolli.