Fiorentina-Atalanta 1-0, decide Moise Kean

Roma, 30 mar. (askanews) – Un gol di Moise Kean serve alla Fiorentina per battere l’Atalanta 1-0 nel match del Franchi. L’ex Juve sblocca il match prima dell’intervallo rubando palla a Hien, scappando da solo e battendo Carnesecchi con un diagonale preciso. La squadra di Gasperini ha un paio di chance con Lookman, ma in un caso Ranieri è attento in chiusura e nell’altro il cross di Bellanova è troppo debole. Nella ripresa ancora meglio i padroni di casa che sfiorano il bis con Gudmundsson, Fagioli e ancora con Kean. Carnesecchi miracoloso due volte su Ranieri.