Fiorentina-Lazio 0-4, poker e biancocelesti volano

(Adnkronos) – La Lazio vince 4-0 sul campo della Fiorentina nel posticipo della nona giornata della Serie A 2022-2023. I biancocelesti – al quarto successo consecutivo e capaci di tenere la porta inviolata da 389 minuti – salgono a 20 punti, a 3 lunghezze dal Napoli capolista. I viola rimangono a 9 punti, nella seconda metà della classifica. La Fiorentina finisce k.o. in una gara in cui crea almeno 3 occasioni nel primo tempo. La Lazio, però, ha il merito di colpire con precisione.

Al 10′ la formazione di Sarri sblocca il risultato con Vecino. Corner da sinistra, l’ex di turno ‘pizzica’ il pallone con un colpo di testa all’altezza del primo palo: 0-1. Al 25′ arriva il raddoppio capitolino. Immobile gestisce il pallone, Milinkovic Savic pennella l’assist e Zaccagni, di testa, infila da pochi passi: 0-2. La Fiorentina non è fortunata quando la conclusione di Mandragora, deviata, si stampa sulla traversa.

Gli ospiti pareggiano il conto dei legni in avvio di ripresa con Immobile – botta sulla traversa – e dilagano nel finale. All’85’ Pedro scatta sul filo del fuorigioco, Immobile rifinisce per Luis Alberto: conclusione comoda, 0-3. In pieno recupero, arriva il poker. Milinkovic Savic si inserisce e inventa un assist di tacco, Immobile ringrazia: 0-4, la Lazio vola.