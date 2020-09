Fiorentino, il Taurasi Docg 2015 ottiene la Corona: il massimo riconoscimento della Guida Vinibuoni

Il Taurasi Docg 2015 Fiorentino, dopo le degustazioni le selezioni fatte dalle commissioni della Guida Vinibuoni d’Italia nelle Finali Nazionali, ha ottenuto La Corona, ovvero il massimo riconoscimento che la prestigiosa Guida attribuisce ai vini d’eccellenza. A comunicarlo è lo stesso patron dell’azienda, Gianni Fiorentino, il quale ricorda che “l’ambito premio sarà riportato nella Guida Vinibuoni d’Italia 2021 a cura di Mario Busso e Alessandro Scorsone”. “Tutti i vini inseriti nella Guida Vinibuoni d’Italia – informa la nota – vengono degustati in forma anonima e valutati in base ai seguenti parametri: qualità espressa in centesimi secondo le tabelle di degustazione internazionali; corrispondenza vino-vitigno-territorio per cogliere il meglio dell’espressività di un vino che deriva da vitigno autoctono; bevibilità, ovvero la gradevolezza e la piacevolezza dimostrate dal vino al momento dell’assaggio”. “La selezione ha riguardato, per la sola Campania – continua Fiorentino -, circa 800 etichette, ragion per cui sono particolarmente orgoglioso della valutazione ottenuta e del premio ricevuto. Il Taurasi Docg 2015 Fiorentino e gli altri vini dell’Azienda Agricola Fiorentino sono disponibili nel negozio online. Per acquistare il mio Taurasi Docg 2015 e gli altri miei vini, basta accedere al sito ecommerce al seguente indirizzo: https://fiorentinowines.company.site/“.