Fiorentino Sullo costituente, regionalista e meridionalista in un libro di Vincenzo Maria Sbrescia

Nel panorama delle pubblicazioni dedicate alla Costituente e alla genesi della Repubblica italiana, il libro di Vincenzo Mario Sbrescia, “Fiorentino Sullo, costituente, regionalista e meridionalista” (prefazione di Nicola Di Guglielmo, postfazione di Pietro Berardi), rappresenta un prezioso contributo che getta nuova luce sul ruolo, spesso sottovalutato, di uno dei protagonisti più giovani ma più incisivi dell’Assemblea del 1946: Fiorentino Sullo.

Dottore di ricerca in amministrazione pubblica europea e comparata, con una consolidata esperienza accademica e di ricerca nei campi del diritto amministrativo e delle politiche di coesione, Sbrescia conduce un’analisi minuziosa dei lavori preparatori della Costituzione relativi al regionalismo e alla cosiddetta “questione meridionale”. La sua indagine si concentra sulle sedute plenarie tra maggio e luglio del 1947, riportando in primo piano l’intenso impegno del giovane deputato democristiano eletto a soli 27 anni.

Attraverso un lavoro documentale rigoroso, l’autore colma una lacuna negli studi giuridici e politico-costituzionali, restituendo la complessità e la profondità dell’apporto fornito da Sullo alla definizione del Titolo V della Costituzione. Centrale nell’analisi è il tema dell’autonomia finanziaria delle Regioni, vista come strumento essenziale per colmare i divari territoriali e garantire solidarietà tra le diverse aree del Paese.

Ma il volume è anche un ritratto intellettuale e umano: Sullo emerge come un giovane dotato di straordinaria cultura, fine capacità oratoria e una sorprendente maturità di pensiero, capace di confrontarsi alla pari con giganti della politica italiana. La sua battaglia dialettica e giuridica per inserire nella Carta il riconoscimento costituzionale del Mezzogiorno e delle Isole culminerà, infatti, nell’art. 119, comma 3 della Costituzione, dove si afferma il dovere dello Stato di favorire lo sviluppo di queste aree.

Nel percorso ricostruito da Sbrescia, si evidenzia anche il legame ideale e politico con Guido Dorso, punto di riferimento teorico del meridionalismo democratico. Ed è proprio nel solco di quella tradizione che Sullo concepisce le Regioni non come entità burocratiche, ma come strumenti vitali di democrazia e sviluppo.

Lontano da ogni retorica celebrativa, il libro offre un affresco lucido e documentato di una stagione costituente segnata da un altissimo senso delle istituzioni. E restituisce al lettore la figura di un giovane politico del Sud che, con la forza delle idee, contribuì in modo decisivo alla costruzione di un’Italia più giusta e coesa.