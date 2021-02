Fiorenzo Masetti direttore amministrativo dell’università Giustino Fortunato

Fiorenzo Masetti è nominato direttore amministrativo dell’università telematica “Giustino Fortunato” di Benevento. Il neo direttore ha iniziato la sua attività lavorativa nel mondo finanziario, operando nel comparto del credito industriale. Successivamente, per oltre trent’anni, ha maturato importanti esperienze nel mondo degli atenei non statali, in particolare nell’Università Cattolica del Sacro Cuore e nell’Università Vita-Salute San Raffaele. Sempre nell’ambito del sistema universitario ha ricoperto per tre mandati il ruolo di rappresentante delle università non statali nella Giunta CODAU – Convegno dei Direttori Generali delle Amministrazioni Universitarie -, coordinando tuttora le attività del gruppo dei Direttori Generali del sistema delle università non statali.