Fiorio responsabile Alfa Romeo Marketing e Communication Global

TORINO (ITALPRESS) – Cristiano Fiorio è stato nominato responsabile di Alfa Romeo Marketing e Communication global e riporta a Santo Ficili, CEO dei Brand Alfa Romeo e Maserati.

Torinese, classe 1972, sposato con due figli, Cristiano Fiorio entra in Alfa Romeo nel 2021 assumendo il ruolo di responsabile del progetto Formula 1, con il compito di massimizzare i risultati e il ritorno sull’investimento di questa operazione strategica di Marketing globale. Inoltre, in qualità di responsabile dei progetti strategici del marchio, Cristiano ha guidato dagli albori il progetto 33 Stradale, che ha segnato il ritorno del marchio nel mondo delle fuoriserie dopo oltre 50 anni. Entrato nel Gruppo Fiat Chrysler Automobiles (FCA) nel 2013, Cristiano Fiorio ha progressivamente assunto ruoli strategici di grande rilevanza: responsabile Brand Marketing Communication EMEA; responsabile advertising, digital, eventi, sponsorizzazioni e saloni di tutti i brand FCA. Dal novembre 2019, è stato anche a capo del team di lancio della Nuova 500 elettrica. In precedenza, per la regione EMEA, è stato responsabile dei servizi di comunicazione cross brand e dell’ente brand promotion di tutti i marchi del Gruppo, con la responsabilità degli eventi, del licensing e del merchandising.

Prima dell’esperienza nel gruppo FCA, Cristiano Fiorio ha lavorato nell’ambito dei grandi eventi, del turismo e in società specializzate in eventi sportivi, sports e marketing communication. E’ membro del board di Basicnet (marchi Superga, Kappa, Sebago, Kway e altri). Cristiano Fiorio prende il posto di Eligio Catarinella, che assume il ruolo di responsabile Sales and Marketing di Stellantis per la regione Enlarged Europe, riportando direttamente a Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer Enlarged Europe.

