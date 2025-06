Fip Silver Palermo, baby Dal Pozzo elimina la numero uno Marchetti

Roma, 28 giu. (askanews) – Scontro tra “sorelle d’Italia” al Fip Silver Mediolanum Padel Cup di Palermo. La 20enne Giulia Dal Pozzo, astro nascente del padel tricolore e fresca di pre-raduno con la Nazionale, ha eliminato nei quarti di finale la coppia composta dalla numero uno italiana Giorgia Marchetti – vicecampionessa d’Europa e bronzo mondiale – e dalla spagnola Barbara Las Heras, prime del seeding.

In coppia con l’italo-sammarinese Anna Ortiz, Dal Pozzo – si legge in una nota – si è imposta al termine di una battaglia durata oltre due ore con il punteggio di 6-3 3-6 7-6, riscattando la sconfitta subita meno di un mese fa contro le stesse avversarie al FIP Silver di Perugia. “Stavolta abbiamo mantenuto la calma nei momenti cruciali e ci siamo dette che potevamo superarle di nuovo – ha dichiarato Dal Pozzo – Ci abbiamo creduto senza mollare e siamo felicissime”.

Domani, nella prima semifinale in programma dalle 9.30 al Country Time Club di Mondello, Dal Pozzo e Ortiz affronteranno altre due azzurre di spicco, Emily Stellato e Giulia Sussarello, già battute in finale nel FIP Silver di Norvegia una settimana fa. A confermare il livello della giovane azzurra è la stessa Stellato: “Hanno vinto perché ci hanno creduto di più in una partita molto combattuta e spettacolare. Giulia migliora senza sosta e non ho dubbi che presto sarà in Nazionale. È una delle grandi promesse per il futuro del padel italiano”.