Fipe Napoli: Ristoranti, a queste condizioni il 18 maggio la metà non riaprirà

“Se le indicazioni contenute nelle bozze verranno confermate, la metà dei 20mila locali di Napoli e provincia lunedì non sarà in grado di riaprire o sceglierà di non farlo”. La previsione è del presidente di Fipe Confcommercio, Massimo Di Porzio, all’indomani del confronto tra le Regioni e il ministro Francesco Boccia, dal quale è arrivata la possibilità di far ripartire la ristorazione dal 18 maggio, consentendo anche il servizio ai tavoli. Il paradosso è che nelle scorse settimane, gli operatori del settore e le associazioni di categoria avevano invocato la fine del lockdown prima dell’inizio di giugno. Ora chiedono certezze e indicazioni chiare. “È sconcertante che, a pochi giorni dalla possibile ripresa, non si conoscano ancora le regole da rispettare – esplicita Di Porzio all’AGI – la situazione sanitaria in Campania è sotto controllo e ci consente di fare un passo in avanti, ma ancora oggi c’è molta confusione sulle modalità e quello che leggiamo nelle bozze ci spaventa”.