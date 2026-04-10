Fire Force, l’epopea incendiaria che ha ridefinito lo shōnen contemporaneo 

di Alessandro Spagnuolo

Nel vasto ecosistema degli anime* contemporanei, poche opere hanno saputo fondere spettacolo visivo e identità autoriale con la coerenza di Fire Force (炎炎ノ消防隊, En’en no shōbōtai, letteralmente “L’ardente brigata pompieri”), uno degli shōnen** più distintivi dell’ultimo decennio che ha attraversato un arco produttivo lungo 7 anni, culminato il 3 aprile 2026, data in cui è andato in onda l’episodio finale, chiudendo definitivamente la serie.

Parliamo di un anime shōnen d’azione con forti componenti di dark fantasy e riflessioni simboliche, capace di coniugare spettacolarità pirotecnica e tensione narrativa. Non è soltanto una serie di combattimenti: è un’opera che lavora su simbolismi religiosi, identità e destino, senza mai perdere il ritmo serrato e una coerenza autoriale rara nel genere.

Etimologia del nome

Il titolo giapponese 炎炎ノ消防隊 (En’en no Shōbōtai) richiama direttamente il fuoco doppio (炎炎, “ardente”) e la definizione di “brigata pompieri” (消防隊). Letteralmente viene tradotto come “L’ardente brigata pompieri”. L’inglese Fire Force sintetizza questo concetto mantenendo la carica drammatica. In pratica, il nome della serie significa che i protagonisti sono un corpo di vigili del fuoco “speciale” che combatte incendi demoniaci. Nella trama vengono spesso usati termini simbolici (ad esempio le “Dominazioni” degli Angeli o le stimmate di personaggi colpiti dall’energia oscurata), ma il titolo stesso rimane un gioco di parole basato sul fuoco che arde per proteggere gli altri.

Trama (senza spoiler)

Fire Force segue le vicende di Shinra Kusakabe (日下部 森羅, Kusakabe Shinra), giovane “pirocinetico”, capace di generare e controllare il fuoco dai piedi, motivo per cui viene soprannominato Impronta del Diavolo (悪 魔 の 足跡, Akuma no Ashiato, Orme del demonio nel doppiaggio dell’anime), entra a far parte dell’8ª Brigata Speciale dei Pompieri per combattere gli “Infernali”: esseri umani trasformati in torce viventi da misteriose combustioni spontanee per ragioni misteriose. Ambientato in un Giappone retro-futuristico dominato dall’Impero di Tokyo, il suo scopo ufficiale è estinguere questi fenomeni e proteggere i cittadini. Il protagonista spera anche di svelare i segreti legati alle altre sette brigate e all’incendio in cui perse la famiglia (dodici anni prima). La storia intreccia battaglie contro nuovi incendiari e trame occulte: il mondo di Fire Force è minacciato da un culto segreto e da un complotto di antichi poteri che mirano a scatenare un secondo “Grande Cataclisma”. L’azione prosegue su più fronti, con misteri da sciogliere e legami inaspettati al precedente manga dell’autore (Soul Eater, di cui Fire Force è in effetti un prequel).

Accanto a lui agisce un cast corale che dà all’anime la sua vera temperatura narrativa: il comandante Akitaru Ōbi (秋樽 桜備, Ōbi Akitaru), pompiere senza poteri ma con carisma granitico; il tenente Takehisa Hinawa (武久 火縄, Hinawa Takehisa), ex soldato dal sangue gelido e precisione balistica; la suora-soldato Iris (アイリス, Airisu), presenza spirituale che accompagna i rituali di requiem per gli Infernali; e soprattutto Arthur Boyle (アーサー・ボイル, Āsā Boiru), rivale e compagno di Shinra, cavaliere autoproclamato dall’ego smisurato e dalla spada al plasma scintillante.

Tra i personaggi centrali spiccano anche Maki Oze (茉希 尾瀬, Oze Maki), potente ex militare capace di manipolare fiamme con grazia devastante, e Tamaki Kotatsu (環 古達, Kotatsu Tamaki), combattente della 1ª Brigata poi trasferita nell’8ª, nota per il suo “Lucky Lecher Lure”, elemento comico ricorrente della serie. Sul fronte oscuro emergono figure decisive come Joker (ジョーカー, Jōkā), ambiguo osservatore che conosce segreti proibiti, e Shō Kusakabe (象 日下部, Kusakabe Shō), fratello minore di Shinra, legato ai Cavalieri della Cenere Bianca e al cuore del mistero che avvolge la loro famiglia.

La missione ufficiale dell’8ª Brigata è contenere il fenomeno degli incendi umani, ma presto la trama si espande in una cospirazione molto più vasta con scontri spettacolari, rivelazioni metafisiche e legami inattesi con Soul Eater, Fire Force trasforma il classico shōnen d’azione in una cattedrale di fiamme, dove ogni personaggio porta una scintilla essenziale nel grande incendio della storia.

Episodi

La serie animata di Fire Force è composta da 3 stagioni, (con un totale di 73 episodi. La prima stagione è composta da 24 episodi è andata in onda dal luglio al dicembre 2019, la seconda sempre da 24 episodi da luglio a dicembre 2020, mentre la terza, divisa in due “cours” (クール, kūru, che indica un’unità di misura temporale tra i 10/13 episodi l’uno) è stata trasmessa tra aprile e giugno 2025 (1º cour) e gennaio–aprile 2026 (2º cour). Lo studio di animazione è il veterano David Production (株式会社デイヴィッドプロダクション, Kabushiki-gaisha Deividdo Purodakushon), conosciuto anche per la serie Le bizzarre avventure di JoJo (ジョジョの奇妙な冒険, Jojo no kimyō na bōken). La regia è di Yuki Yase (八瀬祐樹 per la stagione 1) con sceneggiatura di Yamato Haishima e character design di Hideyuki Morioka, mentre per la stagione 2 e 3 la regia è affidata a Tatsuma Minamikawa (南川達馬). Il compositore è Ken’ichirō Suehiro (末廣 健一郎, Suehiro Kenichirō), cui si devono le potenti orchestrazioni della colonna sonora. In Italia, Yamato Video ne ha curato l’edizione simulcast con la TV giapponese, rendendola disponibile gratuitamente su YouTube come già avvenuto per altre serie Animeism.

Manga*** one-shot

Fire Force è nato come manga serializzato su Weekly Shōnen Magazine (週刊少年マガジン, Shūkan Shōnen Magajin) di Kōdansha (講談社, Kōdansha), dal 23 settembre 2015 al 22 febbraio 2022. In Giappone è uscito in 34 volumi tankōbon (volumi singoli); in Italia la Panini Comics ha pubblicato l’intera opera. Non risulta alcun one-shot prototipo, il manga fu lanciato direttamente in serie, ma la sua genesi è legata all’esperienza di Ōkubo dopo Soul Eater (ソウルイーター, Sōru Ītā).

Il manga ha avuto ampio successo: nel 2021 era oltre 16 milioni di copie in circolazione. Nel 2021 è stato anche candidato al Kodansha Manga Award nella categoria shōnen. L’adattamento anime segue fedelmente la trama di guerra tra vigili del fuoco e culti oscuri delineata nel manga; fra un episodio e l’altro la fedeltà all’opera originale è confermata anche negli stessi nomi e riferimenti culturali.

Stile visivo e qualità dell’animazione

David Production conferma qui il suo stile dinamico: l’animazione è fluida e dettagliata, con un uso vibrante del colore (soprattutto tinte calde, rosse e arancio, che enfatizzano le fiamme). Le scene di combattimento sono coreografate con rapidità e i movimenti “infuocati” dei personaggi sfruttano bene la CGI mista a disegno tradizionale. Il character design di Hideyuki Morioka (守岡英行) riprende fedelmente il tratto caricaturale di Ōkubo (occhi grandi, espressioni forti), adattandolo a un’animazione di qualità televisiva. In sintesi, la resa grafica è apprezzata: colori vivaci e ricchi contrasti mettono in risalto poteri pirotecnici e fiamme spettacolari, pur conservando qualche dettaglio da serie TV (alcune ombre semplificate, ma efficaci). L’impressione generale è che l’impatto visivo sia di buon livello, in linea con lo standard di altri lavori famosi dello studio.

Musiche

Le musiche originali sono di Kenichiro Suehiro, che mischia orchestrazioni epiche a ritmi rock/grandangolari. Le sigle di apertura e chiusura sono pezzi rock/j-pop firmati da artisti noti. Ad esempio, il primo opening “Inferno” del 2019 dei Mrs. GREEN APPLE – energico brano rock di grande impatto – è entrato nelle hit anime del 2019.

Il secondo opening Mayday è dei Coldrain feat. Ryo (Crystal Lake),

mentre per la seconda stagione il primo opening è Spark-Again è di Aimer

e il secondo invece è Torch of Liberty di KANA-BOON.

Nella terza stagione il primo opening Tsuyobi (High Flame) è dei Queen Bee

e il secondo Ignis è di Takanori Nishikawa (T.M.Revolution).

Come ending (sigle finali) spicca Veil di Keina Suda (stagione 1)

e ID dei Cider Girl (S2), anch’esse apprezzate dai fan.

L’opening Inferno ha persino ottenuto una nomination come Miglior Opening Sequence agli Anime Awards di Crunchyroll 2020, dimostrando il gradimento della canzone.

Per chi fosse interessato, Crunchyroll su YouTube ha raccolto tutte le sigle di Fire Force in un’unica playlist: https://www.youtube.com/watch?v=JBqxVX_LXvk&list=PLRe9ARNnYSY7QghaBlF3-DhKF7G3GXJsZ&index=1

Film animati OAV****

Al momento non sono stati prodotti film animati di Fire Force

Live action

Non esiste un vero e proprio film o serie TV live-action di Fire Force. Tuttavia, in Giappone la serie è stata adattata per il teatro come stage play nel 2020 e 2022. In pratica si tratta di rappresentazioni teatrali con attori dal vivo:

2020: “Fire Force Stage Play” – spettacolo dal vivo a Osaka e Yokohama (luglio/agosto 2020). Il protagonista Shinra fu interpretato da Hikaru Makishima (牧島 光, Makishima Hikaru), sotto la regia di Sho Kubota (久保田 翔, Kubota Shō).



2022: “Fire Force Stage Play 破壊ノ華、創造ノ音 ” (gennaio 2022) a Yokohama e Osaka, con lo stesso cast di Shinra (Makishima). Subito dopo, a settembre 2022 andò in scena “Fire Force －地下からの奪還－ ” a Tokyo e Kyoto, con Ryōga Ishikawa nel ruolo di Shinra.



Questi live show riproducono i momenti salienti dell’anime/manga con scenografie e combattimenti coreografati, ma non sono film. Da notare che le scenografie (pompieri e fiamme) hanno reso bene in teatro, anche se il pubblico italiano ne ha sentito parlare soprattutto come curiosità dal Giappone.

Spin-off e crossover

Non esistono “spin-off” narrativi di Fire Force (nessun manga extra o serie derivata). Per crossover anime, si segnala soprattutto il legame col franchise Soul Eater, entrambi creati da Ōkubo. Nel 2015, come citato, è stato pubblicato materiale promozionale incrociato Soul Eater × Fire Force (ad es. un’illustrazione doppia). Per quanto riguarda cross-over in altri anime, non risultano effettive comparsate di Fire Force in altre serie TV.

Ordine cronologico

Per non perdersi nulla, il consiglio è seguire l’ordine di uscita originale delle stagioni:

Fire Force – Stagione 1 (2019)

Fire Force 2 – Stagione 2 (2020)

Fire Force 3 – Stagione 3 (2025–2026)



Le tre stagioni devono essere viste in sequenza; non ci sono OVA o film intermedi da inserire.

Premi e riconoscimenti

Ha ricevuto diversi riconoscimenti e candidature. Nel 2021 il manga è stato nominato al Kodansha Manga Award (categoria shōnen), attestando il suo valore tra i manga di punta dell’anno. Anche l’anime ha raccolto premi: nel 2020, la sigla Inferno è stata candidata come Miglior Opening Sequence agli Anime Awards di Crunchyroll, insieme al miglior ending Veil. Più recentemente (2025), la terza stagione dell’anime è stata nominata per il Best Anime Series ai premi “Astra TV Awards”, accumulando nomination prestigiose (Kodansha Awards, Crunchyroll Awards, ecc.) anche se non risultano vittorie primeggiate nei principali trofei internazionali. (In ogni caso, il fatto che l’opera sia stata popolari fino alla fine – con oltre 20 milioni di copie vendute del manga entro il 2022 – parla da sé del successo globale.)

Videogiochi

Al momento è stato sviluppato un solo videogioco ufficiale di Fire Force:

2023 – Fire Force: Enbu no Shō ( 炎炎ノ消防隊 炎舞ノ章 ) – gioco mobile free-to-play per iOS e Android. Si tratta di un action RPG ambientato nel mondo dell’anime, annunciato a maggio 2022 e rilasciato il 30 gennaio 2023. I giocatori potevano evocare e guidare i personaggi del manga, in missioni ispirate alla serie. Anche la band dei Mrs. Green Apple ha contribuito, con la canzone Enen, ai contenuti del gioco. Il servizio del gioco si è concluso il 29 agosto 2025 (come spesso accade coi gacha game). Oltre a questo, non risultano altri videogiochi dedicati su console o PC: però il franchise ha avuto vari crossover in popolari titoli (ad esempio, alcuni personaggi sono apparsi come skin in giochi di lotta o RPG, come il citato Monster Strike).



Censura italiana

La serie è stata diffusa in Italia tramite Yamato Video (sia su tv che online). Non risultano segnalazioni ufficiali di censure specifiche dei dialoghi o dei contenuti. Fire Force è un anime piuttosto crudo (incendi, ferite e battaglie) e qualche scena splatter-light c’è, ma non è stato reso privato o attenuato nulla rispetto all’originale. Va detto però che già nella versione originale alcuni episodi (in particolare il 3°) subirono modifiche video a causa di eventi reali (l’incendio allo studio Kyoto Animation del 2019); tali modifiche sono quelle passate anche in Italia, non frutto di censura nazionale. In pratica, l’anime è arrivato in italiano con il taglio già presente nell’home country giapponese, ma senza ulteriori edizioni aggiuntive da parte delle TV o delle piattaforme streaming italiane.

Citazioni e Omaggi in Altri Anime

Non ci sono riferimenti diretti a Fire Force all’interno di altri anime. L’unico collegamento “cross-over” degno di nota resta il legame con Soul Eater di cui si è parlato.

Curiosità

Ultima opera di Ohkubo: L’autore Atsushi Ohkubo ha dichiarato ufficialmente che Fire Force è il suo ultimo manga prima del ritiro dalla serializzazione.

L’autore ha dichiarato ufficialmente che è il suo Citazioni musicali: In Fire Force compaiono nomi di mosse o tecniche che rimandano a brani rock/punk. Ad esempio, l’attacco di un personaggio si chiama “Guerilla Radio” (come la famosa canzone dei Rage Against the Machine), un altro “Motorhead” (banda heavy metal). Questi omaggi sottolineano la passione di Ōkubo per la musica rock, ricorrente anche nel design delle uniformi (ad es. il simbolo delle corna delle band metal).

Benimaru Shinmon: È l’unico personaggio nell’intera serie capace di utilizzare contemporaneamente poteri di seconda generazione (manipolazione del fuoco esterno) e di terza generazione (generazione di fiamme proprie).

È l’unico personaggio nell’intera serie capace di utilizzare contemporaneamente poteri di seconda generazione (manipolazione del fuoco esterno) e di terza generazione (generazione di fiamme proprie). Ispirazione storica: Le divise e l’organizzazione delle brigate traggono forte ispirazione dai “Mateshishi”, i pompieri del periodo Edo in Giappone.

Le divise e l’organizzazione delle brigate traggono forte ispirazione dai “Mateshishi”, i pompieri del periodo Edo in Giappone. Il trauma di Shinra: Il suo sorriso iconico e inquietante è una contrazione nervosa involontaria causata dallo shock psicologico subito durante l’incendio in cui morì la madre.

Il suo sorriso iconico e inquietante è una contrazione nervosa involontaria causata dallo shock psicologico subito durante l’incendio in cui morì la madre. Significato del numero 8: La scelta della 8ª Brigata è un richiamo all’ossessione per la simmetria e il numero 8 di Death the Kid, uno dei protagonisti di Soul Eater. Incendio sventato nella realtà: Nel 2021, un ragazzo giapponese ha salvato la propria casa da un incendio applicando tecniche di primo intervento apprese proprio leggendo il manga.

La scelta della 8ª Brigata è un richiamo all’ossessione per la simmetria e il numero 8 di Death the Kid, uno dei protagonisti di Soul Eater. Incendio sventato nella realtà: Nel 2021, un ragazzo giapponese ha salvato la propria casa da un incendio applicando tecniche di primo intervento apprese proprio leggendo il manga. Omaggio a JoJo: Diversi dialoghi e suoni ricordano esplicitamente JoJo’s Bizarre Adventure . Shinra, come Jotaro Kujo , emette grida isteriche simili all ’“Ora Ora Ora!” di JoJo, e persino alcuni punch sono descritti con onomatopee (“Ora Ora” vs “Dam Dam”). I riferimenti sono visti come tributi affettuosi (Ōkubo ha lavorato con lo stesso studio di animazione di JoJo).

Miti e lingue: Alcuni nomi dei personaggi sono radicati in lingue antiche. Ad esempio, “Kurono” è katakana di Crono, il dio greco del tempo; il termine “Necro Pyro” (una tecnica di Ritsu) mescola il greco νεκρός (nekrós, morto) con πυρ (pyr, fuoco). Anche “Adolla” (la fiamma speciale della serie) richiama termini latini e celtici legati al fuoco . Queste curiosità etimologiche aggiungono profondità: ogni volta che un personaggio o un attacco viene nominato , dietro potrebbe esserci un richiamo culturale voluto.

Sigle alternative: In Italia il doppiaggio ufficiale non ha mai realizzato una sigla cantata per Fire Force.

Conclusione

Fire Force rimane un’opera che mescola azione pura e temi soprannaturali in modo appassionante. Lo scontro tra fede e scienza, il desiderio di giustizia di Shinra e il tocco melodico-epico della colonna sonora hanno creato un prodotto memorabile per gli amanti del genere. Pur essendo un manga concluso, il suo universo continua a vivere nei giochi mobile e nelle fan community.

Per apprezzarla al meglio si consiglia la visione in lingua originale con i sottotitoli in italiano, attualmente è possibile acquistarla o noleggiarla.

Per gli abbonati alla piattaforma Crunchyroll è presente la serie completa: https://www.crunchyroll.com/it/series/GYQWNXPZY/fire-force

Per gli abbonati a Netflix sono presenti solo le prime 2 stagioni: https://www.netflix.com/watch/81143595

Per gli abbonati ad Anime generation di Amazon Prime Video è presente la serie completa:

https://www.primevideo.com/detail/0U9ARLFESZHJBJI5F3HQUAVHCV/ref=atv_dp_season_select_s1

Buona visione

*Anime

Gli anime sono produzioni animate provenienti dal Giappone, disponibili in TV, al cinema o sulle piattaforme di streaming. A differenza dei cartoni animati occidentali, gli anime si distinguono per il loro stile artistico distintivo, trame avvincenti e una grande diversità di generi, che includono azione, commedia, fantasy e dramma.

Si dividono in:

Kodomo (dal giapponese bambino/a) rivolto ad un pubblico di bambini. Esempi: Doraemon, Pokemon e Heidi.

**Shōnen (dal giapponese ragazzo) per un pubblico di ragazzi adolescenti. Esempi: Dragon Ball, One Piece e Naruto.

Shōjo (dal giapponese ragazza) indirizzati ad un pubblico di ragazze adolescenti Esempi: Sailor Moon, Mila e Shiro e Kiss me Licia.

Seinen (dal giapponese uomo giovane) destinati ad un pubblico adulto maschile dai 18 anni in su. Esempi: Berserk, Vinlad Saga, Psycho Pass.

Josei (dal giapponese donna) per un pubblico adulto femminile. Esempi: Nana, Paradise Kiss e Vampire Knight.

***Manga

I manga sono fumetti giapponesi. Si distinguono per alcune caratteristiche uniche. Innanzitutto, la lettura avviene sempre da destra verso sinistra, partendo dall’ultima pagina. Molti manga sono stampati in bianco e nero, focalizzandosi sul dettaglio del tratto e sull’espressività dei personaggi. Lo stile di disegno è spesso caratterizzato da occhi grandi e intensi, capelli dalle forme e colori vivaci, e un’enfasi sulle reazioni emotive attraverso espressioni facciali e simbolismi visivi.

Spokon

Il termine spokon (スポ根) nasce in Giappone dall’unione di “sport” (スポーツ, supōtsu) e “konjō” (根性), che significa grinta, forza di volontà. Questo genere racconta storie sportive dove l’elemento centrale non è solo la competizione, ma soprattutto il percorso interiore dei protagonisti, fatto di sacrifici, allenamenti estenuanti e determinazione incrollabile. Lo spokon celebra la volontà di non arrendersi mai, trasformando lo sport in una scuola di vita. È un racconto epico in cui ogni partita è una battaglia, e ogni sconfitta diventa un passo verso la crescita.

Manga one-Shot

Nel mondo del manga, un one-shot è una storia autoconclusiva, generalmente pubblicata in un singolo capitolo, che presenta una trama completa con personaggi, ambientazione e conclusione all’interno di un numero limitato di pagine. La sua caratteristica fondamentale è l’autonomia narrativa: non prevede seguiti o serializzazioni, e si sviluppa interamente in una sola pubblicazione, anche se può variare in lunghezza da una quindicina a oltre cento pagine.

Mecha

Il termine mecha (メカ) — abbreviazione di mechanical — indica un genere dell’animazione e del fumetto giapponese incentrato su robot giganti pilotati o controllati da esseri umani. Nato negli anni ’60 con serie come Tetsujin 28-go (鉄人28号), il genere esplose nel decennio successivo grazie a Mazinga Z (マジンガーZ) di Gō Nagai, che introdusse l’idea del pilota all’interno del robot, trasformando la macchina in un’estensione dell’uomo.

Negli anni ’70 e ’80 i mecha divennero un fenomeno di massa, evolvendosi in due filoni principali:

Super Robot , dominato da eroi invincibili e battaglie spettacolari come , Ufo Robot Goldrake , Daiking, Getter Robot. , dominato da eroi invincibili e battaglie spettacolari come Jeeg Robot d’acciaio

Real Robot, più realistico e militare, inaugurato da Mobile Suit Gundam ( 機動戦士ガンダム ) nel 1979, dove i robot sono armi e i conflitti hanno un peso politico e umano, Macross, Patlabor, Armored Trooper VOTOMS.

Il fascino dei mecha risiede nel loro equilibrio tra potenza tecnologica e dramma umano: sono storie che raccontano la fusione tra l’uomo e la macchina, tra progresso e identità, tra mito e futuro.

Negli anni ’90 e 2000 il genere si è rinnovato con opere più psicologiche come Neon Genesis Evangelion (新世紀エヴァンゲリオン, Shin Seiki Evangerion) di Hideaki Anno, e più di recente con rivisitazioni moderne come Code Geass (コードギアス) o Gurren Lagann (天元突破グレンラガン, Tengen Toppa Guren Ragan).

Manhwa

Il termine manhwa indica i fumetti prodotti in Corea del Sud, e in alcuni contesti si riferisce anche al fumetto coreano in generale. La parola è composta da due ideogrammi cinesi: “man” (漫) che significa “libero, spontaneo, senza limiti” e “hwa” (畵) che significa “disegno, pittura”. Quindi, letteralmente, manhwa può essere tradotto come “disegno spontaneo” o “fumetto libero”.

Il manhwa si distingue dal manga giapponese soprattutto per stile grafico, formato di pubblicazione e modi di lettura:

Formato e distribuzione: tradizionalmente pubblicato su riviste settimanali o mensili, spesso in bianco e nero, ma con la crescente diffusione dei webtoon, molti manhwa oggi sono realizzati per la lettura digitale, con pagine verticali ottimizzate per smartphone.

Stile artistico: i tratti tendono a essere più realistici rispetto al manga, con attenzione ai dettagli architettonici e all’abbigliamento.

Temi e target: i manhwa spaziano dai generi romantici e scolastici agli action, horror e fantasy, spesso con una narrazione più matura e drammatica, riflettendo differenze culturali tra Corea e Giappone.

In sintesi, il manhwa è il corrispettivo coreano del manga giapponese, ma con caratteristiche peculiari che lo rendono immediatamente riconoscibile, soprattutto nella grafica e nella fruizione digitale moderna.

****OAV o OVA

L’OAV (Original Animation Video) è un episodio o una serie di episodi anime che vengono prodotti direttamente per il mercato home video (VHS, DVD, Blu-ray, streaming on demand) senza essere trasmessi prima in televisione o al cinema. Pensa agli OAV come a degli “speciali” o delle “uscite dirette per il video” che spesso approfondiscono storie secondarie, esplorano universi alternativi o continuano trame di serie TV già concluse, offrendo maggiore libertà creativa rispetto alle produzioni destinate al palinsesto televisivo.

Moe

La parola “moe” (萌え) è un termine giapponese usato nel mondo degli anime e manga per descrivere un sentimento di affetto, attrazione o tenerezza verso un personaggio (di solito femminile) che ha caratteristiche adorabili, ingenue o protettive.