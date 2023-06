Firema entra nel mercato dei carri merci: contratto da 5 milioni con GCF

Firema ha siglato un contratto per la fornitura di 36 carri pianali ad uso intermodale e speciale con la società GCF Generale Costruzione Ferroviarie S.p.A. per un importo di 5 milioni di euro. L’inizio della produzione è previsto a gennaio 2024 con le prime consegne ad agosto.

Questo contratto segna l’ingresso di Firema nel mercato dei carri merci, ampliando così il proprio settore di business ed il portafoglio prodotti, in linea con Business Plan approvato a novembre 2022 con l’ingresso di Invitalia nell’azionariato dell’azienda.

Firema ha deciso di dedicare parte dell’area produttiva al settore carri merci forte dell’esperienza di TITAGARH RAIL SYSTEMS LIMITED, il più grande produttore di carri nel mercato indiano con una capacità produttiva di 10.000 veicoli l’anno.

“Siamo molto orgogliosi che la società GCF Generale Costruzione Ferroviarie S.p.A. ci abbia concesso la sua fiducia scegliendoci come partner.” dichiara l’AD della Titagarh Firema S.p.A., Carlo Logli. “Questo evento è una tappa importante per il nostro sviluppo, ma anche per il rinascimento di un’attività industriale ormai scomparsa dal territorio nazionale. Ad oggi, Firema è l’unico produttore di carri merci in Italia in grado di rispondere alle crescenti esigenze di rinnovo del parco merci di Operatori Italiani ed Europei.”

“Finora l’assenza di costruttori di carri merci in Italia ha reso il nostro Paese dipendente dall’importazione di questi beni”, afferma l’Amministratore Delegato di GFC S.p.A., Edoardo Rossi. “Mentre la costante diminuzione della produzione di carri merci nell’Europa occidentale ha reso difficoltoso anche l’approvvigionamento.”

Titagarh Firema S.p.A è tra le più importanti aziende italiane nell’industria ferroviaria. Nata a Caserta, in Campania, vanta 90 anni di esperienza nella progettazione e produzione di veicoli ferroviari. Con l’acquisizione da parte del gruppo ferroviario multinazionale Titagarh (2015) e l’entrata di Invitalia S.p.A (2022) oggi Firema ha la solidità finanziaria necessaria per raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. Il più recente traguardo: nel 2022 la società si è aggiudicata un contratto del valore di 282 milioni di euro per l’Accordo Quadro relativo alla fornitura e manutenzione decennale di 38 treni alla Regione Lazio, in concorrenza con un’azienda internazionale svizzera.

GCF Generale Costruzione Ferroviarie S.p.A. è un’eccellenza nel settore dell’armamento, dell’elettrificazione e del segnalamento ferroviario. In oltre 60 anni di attività e di esperienza ha consolidato il suo ruolo sul mercato ferroviario italiano e rafforzato la presenza a livello europeo ed internazionale.

Le sue 4 sedi italiane e le 7 branch estere sono oggi un punto di riferimento per clienti e partner che trovano in GCF un modello di operatività capace di offrire altissimi standard di produttività, sicurezza, qualità in tutti i cantieri di armamento ferroviario e metropolitano, rinnovamento e risanamento, manutenzione, trazione elettrica e segnalamento ferroviario.