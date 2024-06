Firenze, cori incontenibili al comitato di Sara Funaro

Anche all’indirizzo di Schmidt: “tornatene a Capodimonte”

Firenze, 24 giu. (askanews) – Sara Funaro ha dovuto spendere alcuni minuti per riuscire a frenare le grida di esultanza dei suoi collaboratori e sostenitori, per potersi collegare in diretta con siti e televisioni per quello che è stato il suo primo discorso da sindaca, da prima sindaca donna, di Firenze. Oltre a “sindaca! sindaca! E al rituale “popopopopopo”, cantato a pieni polmoni anche dal sindaco uscente Dario Nardella, i supporter hanno lanciato questo coro all’indirizzo di Eike Schmidt, il candidato del centrodestra sconfitto al ballottaggio 60,3% contro 39,7%: “tornatene a Capodimonte”, riferendosi al suo ruolo di direttore del museo di Napoli.