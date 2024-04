Firenze, Eike Schmidt apre ufficialmente la campagna: “Ora si cambia”

E si cambia per il meglio: più efficienza, sicurezza, decoro

Firenze, 16 apr. (askanews) – “Ora si cambia. Si cambia per il meglio. Più sicurezza, più efficienza, più decoro. Firenze deve tornare ad essere il faro del mondo. Vorrei fare il vostro sindaco per amministrare bene la città. Ho il sogno di rendere Firenze di nuovo magnifica. Ho il sogno di fare in modo che i giovani trovano gli spazi che non siano solo quelli per bere, di rendere la città di nuovo capitale della cultura senza nemmeno bisogno di andare tanto indietro nei secoli, pensiamo a quando il Maggio Fiorentino lanciava i migliori nomi del canto e della musica prima di diventare una voragine mangiasoldi”. Così Eike Schmidt, ex direttore degli Uffizi, candidato a sindaco per il centrodestra a Firenze, nel corso del vero e proprio lancio della sua candidatura davanti a circa 1200 persone al Cartiere Carrara di Firenze.