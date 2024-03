Firenze, Grazzini: Saccardi sfiduciata? Fa bene il suo lavoro

“Se qualcuno non crede che sia così ce lo dica”

Firenze , 8 mar. (askanews) – “Stefania Saccardi fa bene il suo lavoro, se qualcuno non crede che sia così ce lo dica. Noi siamo convinti che faccia bene il suo lavoro”. Lo ha detto il coordinatore cittadino di Italia Viva Francesco Grazzini parlando con i giornalisti a Firenze, a margine della Leopolda, sull’ipotesi che Stefania Saccardi, vicepresidente della Regione Toscana dove la maggioranza è composta da Pd e Iv, e candidata da Iv a sindaco di Firenze, possa essere messa in discussione alla luce delle candidature per le comunali.”Stefania Saccardi parlerà stasera dal palco della Leopolda, per cui non ci sono segreti, noi abbiamo lanciato la nostra candidatura di Stefania Saccardi al Teatro Cuccini e non è mai stata ritirata – ha aggiunto – Per cui Stefania Saccardi è in campo, è la nostra candidata, è la nostra donna di punta, ci fa piacere che nella festa della donna sia lei a parlare dal palco per Italia Viva Firenze e quindi andiamo avanti nel nostro percorso e facciamo le liste di Italia Viva. L’abbiamo sempre detto, stiamo costruendo le liste più forti possibili in città, stiamo raccogliendo tante persone, anzi è impressionante che davvero tanti si stanno affacciando per fare le liste con noi”