Firenze, senza fissa dimora muore in strada

Firenze, 2 gen. – (Adnkronos) – Un senza fissa dimora di 49 anni, romeno, è stato trovato morto ieri sera in centro a Firenze, intorno alle 23.30, in via Santa Caterina d’Alessandria. L’ipotesi più probabile del decesso è ritenuta l’ipotermia. Il magistrato di turno Beatrice Giunti ha disposto l’esame esterno sul corpo. Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe stato notato accasciato a terra da un passante, che ha avvisato il 118. Vani i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari. Sul posto anche la polizia. Il corpo non presenterebbe segni di violenza.