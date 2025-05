Firma elettronica: vantaggi e dove si usa più comunemente

Il settore tech ci ha dato modo di evolvere nella burocrazia limitando scartoffie e documenti cartacei stampati inutilmente. Una delle innovazioni più utili e interessanti è quella della firma elettronica, considerata ad oggi uno degli strumenti più efficaci per la digitalizzazione dei processi aziendali e amministrativi.

Cos’è la firma elettronica?

Possiamo definire la firma elettronica come uno dei supporti per digitalizzare diverse attività aziendali e amministrative. In termini semplici, si tratta di un insieme di dati in forma computerizzata allegati o connessi ad un documento digitale per identificarne il firmatario. Ha tutto ciò che serve per avere una valenza giuridica, al pari di quelle realizzate a mano ed è accettata nel territorio europeo grazie al regolamento eIDAS e CAD.

Dato che l’ambiente lavorativo ha messo il piede sull’acceleratore muovendosi a passo spedito verso una digital transformation, sono sempre più numerosi i freelance, le aziende e i professionisti che si rivolgono a soluzioni come Sifirma per ridurre tempi e costi legati alla gestione di documenti cartacei.

Tipologie di firma elettronica

Non esiste un unico tipo, il web dà modo di optare per varie soluzioni. Ecco le più comuni:

Firma elettronica semplice . Molti uffici l’hanno già implementata e propone una forma basic con metodi quali un pin, una password e un codice OTP. È una buona opzione per sottoscrivere newsletter o accettazione termini di servizio, dunque in contesti a basso rischio;

. Molti uffici l’hanno già implementata e propone una forma basic con metodi quali un pin, una password e un codice OTP. È una buona opzione per sottoscrivere newsletter o accettazione termini di servizio, dunque in contesti a basso rischio; Firma elettronica avanzata . Ideale per ambienti in cui tracciabilità e sicurezza non possono mancare. Grafometrica, spesso combina un codice OTP con certificazione con altri livelli di tutela così da identificare il firmatario e dare al documento una valenza legale;

. Ideale per ambienti in cui tracciabilità e sicurezza non possono mancare. Grafometrica, spesso combina un codice OTP con certificazione con altri livelli di tutela così da identificare il firmatario e dare al documento una valenza legale; Firma digitale qualificata. Ad oggi è lo standard più sicuro ed elevato, con pieno valore legale ed equiparabile a quella autografa. Per essere applicata servono dispositivi sicuri come carta d’identità elettronica, smart card e token USB.

Quali sono i vantaggi

Ci sono diversi vantaggi che si possono cogliere da questa opzione ma il primo, e il più evidente, è una riduzione dei costi e dei tempi. Adottando questa soluzione non si devono stampare documenti per poi ottenere una firma fisica, tutto si può svolgere agevolmente persino da remoto migliorando la produttività e riducendo sprechi. Le soluzioni più moderne permettono di gestire documenti da desktop o mobile, rendendo i processi più fluidi e accessibili sia per i clienti sia per i dipendenti.

È importante sapere che ogni operazione genera un audit trail, cioè una traccia completa e verificata garantendo trasparenza e sicurezza. Il processo è sicuro e riduce il rischio di contestazioni legali grazie alla riconosciuta validità normativa.

In più fa bene all’ambiente: si riduce sensibilmente il consumo di carta e di stampa di documenti che poi finiscono nel dimenticatoio. Molto più pratico, green e sicuro un archivio cloud.

In quali ambiti è già utilizzata?

La firma elettronica è già parte di moltissimi processi. Nella contrattualistica aziendale viene scelta per contratti di lavoro, accordi di non divulgazione e accordi con fornitori.

Le compagnie assicurative la utilizzano per l’attivazione e il rinnovo di contratti e lo stesso fanno le banche e le soluzioni di credito che garantiscono così una celerità nell’apertura di conti correnti, concessione di mutui e prestiti offrendo una customer experience più fluida.

Persino il settore immobiliare lo ha già impiegato: gli agenti la propongono per semplificare la sottoscrizione di proposte d’acquisto e preliminari di vendita.

E in ambito pubblico? Comuni, enti locali e diverse strutture sanitarie scelgono la firma elettronica per presentare istanze online, gestire consensi informati e per la modulistica digitale.

Come scegliere la soluzione giusta?

Esistono vari servizi online che mettono a disposizione questa opportunità e per scegliere l’opzione più adatta al proprio business si dovrebbe considerare il valore legale e il livello di rischio dell’operazione oltre all’esperienza dell’utente optando per quelle più intuitive e mobile-first.

Non meno importante la compatibilità con CRM e software già in utilizzo. Verificare qualità quali la scalabilità e il supporto, anche valutando la reputazione e l’affidabilità testimoniata dalle recensioni, che rappresentano un elemento comparativo aggiuntivo.

Abbiamo sicuramente compreso in che modo la firma elettronica sia diventata uno strumento essenziale nella digitalizzazione, aiutandoci a migliorare i processi aziendali, riducendo i costi e velocizzando ogni step. Chiaramente per trovare quella ad hoc bisogna riflettere sulle esigenze, il livello di sicurezza e individuare il provider più qualificato con tecnologie capaci di integrarsi con i software aziendali già attivi.