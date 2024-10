Firmato accordo tra Università Federico II e Statale di Sokhumi

L’8 ottobre si è tenuto a Tbilisi un evento coordinato dal Centro di Lingua e Cultura Italiana Minerva, con la partecipazione di Matteo Lorito, Rettore Magnifico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, una delle più antiche università pubbliche nel mondo. All’evento, svoltosi in presenza dell’Ambasciatore d’Italia Massimiliano D’Antuono, è stato firmato un accordo quadro di collaborazione culturale e scientifica tra l’Università degli Studi di Napoli Federico II e l’Università Statale di Sokhumi. «Con questo accordo particolarmente significativo, l’Università campana, uno dei migliori atenei italiani, si farà portavoce dell’Università di Sokhumi quale Università in esilio», – ha spiegato l’Ambasciatore D’Antuono, – «Questo accordo è un’ulteriore testimonianza dell’impegno italiano nel sostenere la sovranità e l’integrità territoriale della Georgia». La firma dell’accordo è stata seguita dal conferimento del Dottorato Honoris Causa dell’Università di Sokhumi al Rettore Matteo Lorito e dall’incontro, svoltosi in presenza del Ministro dell’Istruzione e della Scienza della Georgia Aleksandre Tsuladze, con i Rettori degli atenei georgiani che già collaborano con l’Università campana nell’ambito dei rispettivi MoU.