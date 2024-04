Durante l’inaugurazione di Padiglione Italia

Venezia, 19 apr. (askanews) – L’inaugurazione del Padiglione Italia alla 60esima Biennale d’arte di Venezia è stata contraddistinta anche da fischi all’indirizzo del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, nel momento in cui ha preso la parola sul palco. Il primo cittadino ha replicato parlando del dovere anche di accettare le contestazioni e ha poi espresso perplessità per la scelta di avere un padiglione con opere sonore e non “figurative”.