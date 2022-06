Fisco, bozza del dl Semplificazioni fiscali: importo pieno dell’assegno per i figli fino a 21 anni.

Solo per quest’anno l’importo pieno dell’assegno unico (da un massimo di 175 a un minimo di 50 euro a figlio in base all’Isee) sarà erogato per i figli a carico fino ai 21 anni di età. Lo prevede un articolo della bozza del dl Semplificazioni fiscali, di cui Public Policy ha preso visione, atteso domani in Consiglio dei ministri. La norma in vigore prevede invece che l’importo pieno dell’assegno unico sia previsto solo per i figli minorenni, per quelli maggiorenni fino ai 21 anni di età sono previste cifre più basse.