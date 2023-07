Fisco, che caos: pignorano i conti anche ai destinatari di cartelle pazze

Contribuenti italiani nel caos in seguito al decreto che consente al Fisco di pignorare i conti correnti. I provvedimenti, al momento, colpiscono anche i destinatari delle cosiddette cartelle pazze e coloro i quali hanno ricevuto solleciti di pagamento pur avendo aderito alla Rottamazione quater. A lanciare l’allarme, in queste ore, è l’Associazione nazionale Commercialisti. “Abbiamo segnalato il problema qualche settimana fa perché è in corso un invio di milioni di cartelle esattoriali, parte delle quali irregolari perché già oggetto della Rottamazione quater. Ci aspettiamo adesso che la pubblica amministrazione provveda alla verifica puntuale della certezza del debito prima di procedere con azioni dirompenti, fino ad arrivare al pignoramento del conto corrente, nei confronti dei contribuenti. I danni provocati da un sistema di riscossione che sembra impazzito potrebbero essere devastanti mettendo a repentaglio la sostenibilità delle imprese e l’economia delle famiglie”. Parole del presidente Marco Cuchel. La misura del pignoramento dei conti correnti rischia di provocare concreti disordini dal punto di vista sociale oltre a bloccare l’attività di migliaia di aziende. I commercialisti invitano Governo e Fisco a cambiare rotta immediatamente. “Dobbiamo aiutare i contribuenti a onorare i propri debiti invece di appesantire ulteriormente la situazione giàgrave per via dei continui aumenti dei tassi e dell’aumento dei costi delle materie prime. L’arrivo delle cartelle, delle lettere di compliance dell’Agenzia delle Entrate e degli avvisi bonari è una mole ingente anche per noi professionisti che si viene ad aggiungere all’entrata in vigore del Codice della Crisi d’impresa. Una tempesta perfetta che mette a rischio la tenuta economica del nostro sistema. O si dà la possibilità ai contribuenti di poter mettersi in regola con il Fisco o si crea effetto dirompente dal punto di vista sociale”.