Fisco, crediti non riscossi superano il miliardo di euro

“Il magazzino delcontinua ad aumentare anche ad esito dell’anno 2020-21. La sospensione legata alla pandemia ha determinato il fermo della riscossione”. In più si è arricchito del magazzino della Regione Siciliana, che è rientrato nel perimetro dell’Agenzia. Sicuramente abbiamo sfondato il detto deinon riscossi”. Lo afferma il direttore dell’Agenzia delle Entrate,, nel corso di un’audizione alla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. L’ Agenzia delle Entrate , prosegue, “haed è strutturata per gestire un magazzino della riscossione di tre anni”. Mentre “oggi hae questo determina una non gestibilità del magazzino”. In Italia, spiega, “abbiamo un magazzino unico al mondo. In nessuna parte del mondo si sceglie di mantenere 22 anni di crediti di non riscossi. Si fanno delle scelte”.