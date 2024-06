Fisco, è online la circolare che risponde ai quesiti sulla dichiarazione dei redditi

Pubblicata la circolare con cui l’Agenzia delle Entrate risponde alle domande formulate dagli operatori sulla dichiarazione dei redditi. Il documento di prassi n. 12/E del 31 maggio contiene, in particolare, alcune precisazioni sulle principali novità di quest’anno. Vengono fornite istruzioni sull’utilizzo del modello 730 semplificato e sulla compilazione del Quadro W relativamente ai redditi di capitale di fonte estera. Alcuni quesiti riguardano, inoltre, i versamenti minimi delle imposte sostitutive e il visto di conformità. La circolare, tra l’altro, scioglie i dubbi sull’ammissibilità del ravvedimento operoso in caso di certificazioni uniche trasmesse oltre i termini ordinariamente previsti e sulla fruibilità di alcuni casi specifici del credito d’imposta “prima casa under 36″.