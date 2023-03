Fisco, Fazzolari: Ires al 15%, ma solo per le imprese che investono e assumono in Italia

L’Ires al 24 per cento per le imprese puo’ scendere, ma non per tutti. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Attuazione del programma, Giovanbattista Fazzolari, ospite di Bruno Vespa a “Cinque minuti”, su Rai Uno. “La tassazione per le imprese- ha spiegato – rimarra’ al 24 per cento ma vogliamo ridurla di molto, anche di nove punti, portandola quindi tendenzialmente al 15 per cento, per quelle imprese che investono e assumono in Italia”. “Il messaggio che noi vogliamo dare – ha sottolineato – e’ che chi fa impresa, fa fatturato, fa utili, ma questo non ricade in ricchezza e posti di lavoro in Italia non puo’ avere la stessa tassazione di chi fa impresa creando ricchezza e posti di lavoro in Italia”. “Piu’ assumi, meno paghi, piu’ investi meno paghi. Sara’ un incentivo alle imprese ad assumere in Italia in modo stabile con contratti a tempo indeterminato”, ha concluso.