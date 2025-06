Fisco, Forza Italia: felici priorità Meloni sia taglio tasse ceto medio

Roma, 10 giu. (askanews) – “L’attenzione al ceto medio è sempre stata una priorità di Forza Italia e siamo felici che il presidente Meloni abbia attenzionato la politica sulla situazione della classe media che è stata dimenticata per tantissimi anni e che oggi, anche e soprattutto grazie alle proposte di Forza Italia, avrà la sua giusta attenzione visto il valore del contributo che dà alla realtà economica e sociale del Paese e alla fiscalità generale che grava in gran parte su di essa”. Lo ha dichiarato Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia, commentando ad Affaritaliani.it le parole della premier Giorgia Meloni sul taglio delle tasse prioritario a favore del ceto medio’.

“Dopo le parole di oggi del presidente del Consiglio – sottolinea- finalmente è giunto il momento di realizzare il provvedimento che consiste nell’abbassamento dell’aliquota Irpef dal 35 al 33% per i redditi fino a 60mila euro lordi annui che metterà nelle tasche degli italiani risorse che serviranno anche ad a far aumentare i consumi e alla crescita generale dell’economia. Essendoci questa piena condivisione del premier Meloni, ora si passi rapidamente alla concretizzazione e all’attuazione di una misura fondamentale per la classe sociale che partecipa con grande responsabilità alla crescita del Paese. Parliamo di 1.440 euro netti in più all’anno in busta paga per una categoria di lavoratori dimenticati per decenni soprattutto dalla sinistra”, conclude Casasco.