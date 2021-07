Fisco: Fratoianni, ‘grazie a sostegno per legge popolare per patrimoniale per super ricchi’

Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “E anche oggi Sinistra italiana è in molte piazze d’Italia per raccogliere le firme per la proposta di legge di iniziativa popolare Next Generation Tax, una patrimoniale per tassare i super ricchi, per abbassare le tasse al ceto medio e offrire ai più giovani una grande opportunità, mentre l’unica cosa che la destra è capace di fare è urlare contro un presunto furto al ceto medio che non esiste.” Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana Nicola Fratoianni.