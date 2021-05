Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Bravo Enrico Letta, ostinatamente alla ricerca di una politica che possa guardare oltre il proprio naso e di un dibattito pubblico che non diventi macchiettistico come al solito. La politica che guarda al futuro deve pensare ai propri figli, non alle rendite. #doteperi18enni”. Lo scrive su twitter Marco Furfaro del Pd.