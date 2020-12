Fisco: Gualtieri, ‘ok Ecofin su Dac7, passo avanti contro evasione ed elusione’**

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Soddisfatti per l’accordo Ecofin sulla direttiva Dac7. Più scambio di informazioni e trasparenza sui redditi prodotti con l’intermediazione delle piattaforme digitali e più cooperazione tra autorità fiscali europee. Un importante passo avanti contro evasione ed elusione fiscale”. Ad affermarlo in un tweet è il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri in merito alla direttiva che ha come obiettivo principale di estendere le procedure di scambio automatico ai dati in possesso dei gestori di piattaforme digitali.