Fisco, Guardia di Finanza sequestra 225 mila euro ad un commercialista di Piano di Sorrento

La Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un decreto di sequestro preventivo per circa 225 mila euro, nei confronti di un commercialista del Comune di Piano di Sorrento (Napoli) e della sua consorte, per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per due anni di imposta consecutivi (2016 e 2017). In particolare, nel corso di verifica, a seguito dell’esame delle scritture contabili, acquisite presso lo studio professionale dell’indagato e dell’analisi delle indagini finanziarie eseguite sui conti correnti riconducibili al professionista e alla moglie, per gli anni d’imposta 2016-2017, per i quali la dichiarazione dei redditi risultava omessa emergevano talune anomalie relative ad operazioni di versamento sui conti correnti indirettamente riconducibili all’indagato ed intestati alla consorte, la quale prestava attivita’ di collaborazione nello studio professionale del marito.