Fisco: l’86% delle tasse va allo Stato, ma il 44% della spesa pubblica fa capo a Regioni ed Enti locali

Nel 2023 il gettito tributario complessivo e’ stato pari a 613,1 miliardi di euro. Di questi, 529,4 miliardi (pari all’86 per cento del totale) sono stati incassati dallo Stato centrale; gli altri 83,7 (pari al 14 per cento del totale), sono finiti nelle casse delle Regioni e degli Enti locali. Per contro, la spesa pubblica, al netto delle uscite previdenziali e degli interessi sul debito pubblico, ha sfiorato i 644 miliardi. Di questo importo, 362 miliardi (pari al 56 per cento del totale) sono stati spesi dallo Stato centrale, i rimanenti 281 (pari al 44 per cento del totale) sono usciti dalle casse delle Regioni e degli Enti locali. A dirlo e’ l’Ufficio studi della Cgia, secondo cui “in altre parole, se la quasi totalita’ delle tasse pagate dagli italiani finisce nelle casse dello Stato centrale, solo poco piu’ della meta’ della spesa pubblica e’ in capo sempre a quest’ultimo soggetto. Pertanto, tra questi due livelli di governo vi e’ una sperequazione tra la distribuzione delle entrate tributarie e della spesa pubblica molto preoccupante”.

La Cgia ricorda, inoltre, che lo squilibrio finanziario esistente tra centro e periferia ha “spinto” almeno due Amministrazioni regionali italiane – che nel rapporto dare/avere con lo Stato sono particolarmente “penalizzate” – a chiedere piu’ autonomia. Stiamo parlando del Veneto e della Lombardia che, su questa materia, nel 2017 hanno entrambe tenuto un referendum consultivo. Sebbene sia molto complesso misurarlo, anche perche’ non esiste un calcolo ufficiale e condiviso, la Banca d’Italia e’ comunque l’unica istituzione in grado di determinare il residuo fiscale. E’ una variabile importante per capire se i cittadini di una regione danno un contributo positivo o negativo al bilancio pubblico e anche per capire la direzione dei trasferimenti fra regioni che avvengono per mezzo dell’operatore pubblico. Gli ultimi dati disponibili non sono recentissimi, infatti si riferiscono al 2019. Al netto delle Regioni a Statuto Speciale, essi evidenziano come nel rapporto dare-avere tra lo Stato centrale e le regioni, tutte le altre aree del Nord, a eccezione della Liguria, presentano nelle tre ipotesi elaborate un valore negativo. In altri termini, nei tre approfondimenti realizzati dai ricercatori di via Nazionale, al netto della Liguria, la totalita’ delle regioni ordinarie del Nord “devolvono” in solidarieta’ agli altri territori e al bilancio pubblico piu’ di quanto ricevono dallo Stato centrale. Considerando le tre ipotesi elaborate dalla Banca d’Italia, se prendiamo in esame solo quella meno “penalizzante” per le regioni settentrionali emerge che, nel 2019, ciascun abitante di Veneto e Lombardia – vale a dire le due Regioni che piu’ delle altre stanno chiedendo con forza l’approvazione della riforma sull’autonomia differenziata – ha “alimentato” le casse pubbliche e il resto del Paese rispettivamente con 2.680 e 5.090 euro. Secondo l’Ufficio studi della Cgia, l’esistenza di un residuo fiscale eccessivamente negativo costituisce una delle motivazioni alla base della richiesta di autonomia differenziata delle due Amministrazioni regionali richiamate piu’ sopra. Anche se con sfaccettature diverse, tutte, comunque, sono in linea di principio consapevoli che il centralismo statale abbia accentuato le disparita’ tra i territori. Tornando ai dati sul “residuo fiscale”, le regioni del Mezzogiorno, invece, presentano, tutte un risultato positivo. Questo vuol dire che i flussi finanziari che ricevono dallo Stato centrale sono superiori alle risorse fiscali che “versano” allo stesso. La Campania, ad esempio, sempre nel 2019 ha registrato un “saldo” pro capite pari a +1.380 euro, la Puglia +2.440, la Sicilia +2.989 o e la Calabria +3.085 euro. Sia chiaro: questo e’ normale. Da sempre registriamo forti trasferimenti dal Nord al Sud. Tutto cio’, in linea di massima, non e’ dovuto a una eccessiva spesa presente nel Sud, ma al fatto che i redditi nel Mezzogiorno sono piu’ bassi e quindi sono piu’ basse le tasse e i contributi versati dai residenti di questa ripartizione geografica.

Per la Confederazione dell’artigianato, cio’ implica che gli Enti pubblici locali, i quali sostengono quasi la meta’ della spesa per i servizi offerti ai cittadini (quali sanita’, trasporto pubblico locale, edilizia abitativa, ecc.), ricevono le risorse prevalentemente dallo Stato centrale e solo in misura limitata direttamente dai contribuenti. Di conseguenza, laspesso vincolati dall’andamento della spesa storica e dalla capacità delle amministrazioni locali di “negoziare” tali risorse con Roma. Inoltre, negli ultimi trent’anni numerose funzioni e servizi pubblici sono stati trasferiti dal livello centrale a quello periferico, senza che vi fosse un corrispondente incremento dell’autonomia finanziaria degli enti locali. Spesso, tale situazione ha comportato un doppio onere per i cittadini; per poter disporre di tali servizi i contribuenti dapprima li sovvenzionano con la fiscalità generale e successivamente con l’aggiunta di salatissimi ticket imposti a livello locale. Trache, al lordo delle detrazioni e degli oneri deducibili, e’ costata agli italiani 208,4 miliardi.con 140 miliardi econ 49,7 miliardi.con 28,9 miliardi, l’addizionale regionale Irpef con 13,5o con quasi 6,6 miliardi.che ammonta a 2,1 miliardi e il Pra con 1,7.con 18,6 miliardi,on 5,7 e suicon 1,7.