Fisco, Leo: Avvieremo tre aliquote Irpef già dall’anno prossimo

Le tre aliquote Irpef “le avvieremo dal prossimo anno”. Lo ha detto il viceministro all’economia Maurizio Leo, intervistato a Porta a Porta. “Sui numeri sarei cauto perche’ la legge delega non detta i numeri puntuali. Saranno poi i decreti attuativi a individuarli, cosi’ come le risorse, senza fare uno sforamento di bilancio”, ha aggiunto. “Da gennaio 2024 entrera’ in vigore un modulo di riforma: troveremo le risorse e le coperture necessarie. Abbiamo indicato le priorita’ e a quelle faremo fede”, ha concluso.