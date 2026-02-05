Fisco, Leo: per iperammortamento eliminazione limitazioni territoriali

Roma, 5 feb. (askanews) – Sull’iperammortamento “oggi il perimetro è ben delimitato perchè si parla solo di imprese, ossia d’interventi fatti in ambito europeo, nello spazio economico europeo”, ma “stiamo lavorando con l’obiettivo di eliminare queste limitazioni territoriali” e “fare in modo che, indipendentemente da dove viene effettuato l’investimento e quindi se l’investimento avviene anche al di fuori di quello che è il perimetro dell’Unione europeo, quell’investimento è premiato, nel senso di poter fruire dell’iperammortamento”. Lo ha annunciato il viceministro all’Economia, Maurizio Leo, nel suo intervento a Telefisco 2026.

“Questa – ha spiegato – è una misura sui cui stiamo lavorando e penso che, se tutto andrà secondo le nostre aspettative, dovremmo inserire nel prossimo provvedimento legislativo”.