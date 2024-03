Fisco, Meloni: non deve soffocare e opprimere ma sia padre famiglia

Roma, 13 mar. (askanews) – “La riforma fiscale è lo strumento con cui lo Stato raccoglie le risorse necessarie ad erogare i servizi e a rendere la società più equa. Un sistema fiscale non nasce per soffocare la società ma per aiutarla a prosperare, non è uno strumento con cui lo Stato si impone sul cittadino ma è uno degli strumenti per dare risposte. Non deve opprimere le famiglie con norme astruse e un livello di tassazione ingiuste, ma deve chiedere il giusto e sapere usare ciò che chiede ai cittadini con lo stesso criterio che seguirebbe un buon padre di famiglia”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a un convegno sulla riforma fiscale alla Camera.