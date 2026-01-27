Fisco, sale contributo 2×1000 a partiti nel 2025. Primi Pd, FdI e M5S

Roma, 27 gen. (askanews) – Salgono le donazioni che i contribuenti italiani versano ai partiti attraverso il meccanismo del 2×1000, scelto l’anno scorso da oltre 2,2 milioni di italiani.
Dai dati diffusi dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell’Economia emerge che con le dichiarazioni dei redditi rese nel 2025 (sui redditi 2024) il totale dei contributi è salito a 32,5 milioni di euro rispetto ai 29,7 milioni donati l’anno precedente.
Primo beneficiario del 2×1000 si conferma il Partito Democratico, scelto da 632.803 contribuenti per un totale salito a 10,57 milioni di euro rispetto ai 10,28 milioni di euro del 2024.
Crescita per Fratelli d’Italia che si piazza al secondo posto con 6,61 milioni di euro (erano 5,65 milioni nel 2024) versati da 435.855 contribuenti. Al terzo posto il Movimento Cinque Stelle che vede i contributi salire dai 2,73 milioni del 2024 a 3,17 milioni di euro da parte di 272.880 contribuenti.
In aumento anche Sinistra Italiana da 1,42 a 1,68 milioni di euro da 132.020 contribuenti, Europa Verde-Verdi da 1,49 a 1,54 milioni da 139.503 contribuenti, Azione da 1,28 a 1,51 milioni di euro da 66.275 contribuenti e +Europa da 821mila euro a 1,02 milioni di euro. In crescita anche Noi Moderati da 157mila a 195mila euro.
Sostanzialmente stabili i contributi versati con le dichiarazioni 2025 alla Lega per Salvini Premier a 1,14 milioni (erano 1,15 nel 2024) da 87.027 contribuenti così come quelli a Italia Viva, pari a 1,13 milioni rispetto agli 1,11 del 2024, e a Forza Italia (800mila euro rispetto ai 788mila euro del 2024).