Fisco, Salvini “Vogliamo realizzare il programma elettorale”

ROMA (ITALPRESS) – “Un fisco equo ed amico è un obiettivo dichiarato del programma elettorale del centrodestra, tanto da essere citato esplicitamente al punto 4 delle proposte su cui gli elettori ci hanno premiato. Dobbiamo agire con buonsenso, aiutando milioni di italiani che hanno dichiarato i propri redditi ma che non sono riusciti a pagare le tasse o che non ce l’hanno fatta a tornare a lavorare. Così consentiremo anche allo Stato di incassare soldi che altrimenti non avrebbe mai”. Così il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini.

-foto Agenzia Fotogramma-

(ITALPRESS).