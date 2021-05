Roma, 21 mag. (Adnkronos) – “Davanti a proposte di uguaglianza, equità e sostenibilità i sovranisti vanno in tilt e via di fake news e disinformazione. #Dote18 è un’idea coraggiosa di Enrico Letta che sostiene i giovani nel lavoro, nell’accesso ai mutui, nello studio. In una parola, nel futuro”. Lo scrive su twitter Alessandro Zan del Pd.