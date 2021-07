Fisica nucleare, Infn lancia “Collisioni”: nuovo sito di divulgazione scientifica

A partire da luglio 2021 e’ online Collisioni.infn – Spazi culturali all’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, il nuovo sito che presenta e promuove le attività dell’Infn per il pubblico e le scuole. In una veste grafica contemporanea ed essenziale, Collisioni.infn offre una panoramica aggiornata delle attivita’ ideate e organizzate dall’INFN come occasioni di incontro e di confronto con i cittadini: mostre,eventi, partecipazioni a festival e a spazi espositivi, progettidi didattica informale e di public engagement, prodotti multimediali e iniziative per i social media.Il sito web e’ strutturato in sezioni rivolte al pubblico, al mondo della scuola e alle istituzioni culturali come festival, musei, teatri, biblioteche e altri enti di ricerca, da sempre interlocutori dell’Istituto nell’ideazione e nella realizzazione di proposte culturali di ampio respiro, che intrecciano alle competenze scientifiche quelle delle altre branche del sapere e delle arti espressive. Apre il sito un’area editoriale che si propone, in linea con gli obiettivi di Collisioni.infn, di offrire uno spazio di dialogo multiculturale a cavallo tra Scienza, arte, letteratura, attraverso interviste e approfondimenti, in parte fruibili come letture e in parte come audio.