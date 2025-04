Fisica, Quantum Nexus a Bagnoli: esposizione interattiva e immersiva

“Narriamo qui a Città della Scienza la rivoluzione che sta avvenendo nel mondo ma anche in Campania che è tra le regioni più avanti nella tecnologia quantum in Italia”. Così il rettore dell’Università di Napoli Federico II, Matteo Lorito, spiega la nuova mostra Quantum Nexus inaugurata ieri a Napoli, un’esposizione interattiva, immersiva e interdisciplinare, pensata per avvicinare il grande pubblico ai principi rivoluzionari della fisica quantistica e alle sue applicazioni in settori come il calcolo, la sicurezza, la medicina e la comunicazione del futuro. La mostra è stata realizzata da Città della Scienza in collaborazione con l’associazione Eudora e i più importanti enti di ricerca e università della Campania. “C’è una forte ricerca scientifica – ha spiegato Lorito – molto avanzata a Napoli, con la Federico II che ha il computer quantistico più potente d’Italia ed è anche l’unico pc quantistico nell’Ue interamente pubblico, con quella enorme potenza a disposizione dei ricercatori. Avere queste macchine vuol dire formare giovani per il futuro, abbiamo ragazzi che lavorano su temi più avanzati di sviluppo della tecnologia quantistica e ne discutono nel mondo. Non parliamo di cose del futuro inesistenti, la tecnologia quantistica è già presente oggi, nei device che abbiamo in tasca che usano già sistemi di supercalcolo, senza che noi ce ne rendiamo conto”. All’inaugurazione hanno partecipato alcuni tra i massimi esperti internazionali del settore in un evento multidisciplinare dedicato alle tecnologie quantistiche e al loro impatto sulla società contemporanea: tra gli ospiti, infatti, il direttore della Divisione di Tecnologie Quantistiche di Amazon Web Services, Simone Severini, giunto da Seattle e due esperti dell’azienda Leonardo, Massimiliano Dispenza, responsabile dei Laboratori Leonardo per le tecnologie quantistiche, optronica e materiali avanzati, e Daniele Dragoni, responsabile dell’attività di ricerca nell’ambito della Computazione Quantistica presso il Laboratorio HPC di Leonardo a Genova. Presente anche Vincenzo Loia, rettore dell’Università di Salerno e Valeria Fascione, assessore alla ricerca, innovazione e startup della Regione Campania: “Il futuro – ha spiegato – è qui e sono felice che il quantum apra le porte al grande pubblico e alle famiglie, ma soprattutto ai ricercatori e alle imprese. Affronteremo le ricadute di quantum technologist che sono molti e benefici nei settori farmaceutici, dell’automotive, dell’aerospazio. La Campania guida in Italia la ricerca in questo settore con l’attività di tutte le università campane”. Il presidente della Fondazione Idis-Città della Scienza, Riccardo Villari, ha sottolineato: “Da oggi ci introduciamo – ha detto – nei contenuti della fisica quantistica e del ruolo di Città della Scienza che a Napoli mette insieme cultura, Scienza e arte. Ricordo che la Regione Campania investe 100 milioni di fondi del Fesr sul settore in cui Città della Scienza svolge la sua missione, mettendo insieme stakeholders di questo progetto e infatti oggi insieme agli atenei abbiamo anche grandi esperti internazionali, da Amazon a Cnr, protagonisti che insieme ragionano dei contenuti del presente e del futuro tecnologico”.