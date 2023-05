Fisioparthenope, nuovo studio al Vomero per il centro di fisioterapia e riabilitazione

Lo studio Fisioparthenope Chiaia è un punto di riferimento della fisioterapia a Napoli. Lo studio nasce 10 anni fa, proprio in zona Chiaia, dall’idea del dott. Paolo Valle laureato in scienze motorie e fisioterapia. Il dottor Valle è inoltre specializzato in posturologia e osteopatia e ha conseguito nel 2011 un master universitario in Fisioterapia sportiva.

Il dott. Valle insieme alla dottoressa Martina Tagliaferri, fisioterapista specializzata in riabilitazione del pavimento pelvico e fisioestetica apriranno sabato 6 maggio le porte del nuovo studio Fisioparthenope Vomero con un evento che abbina entertainment proprio dei festeggiamenti alle dimostrazioni delle terapie proposte dal centro.

Con la nuova apertura Fisioparthenope sarà presente sul territorio napoletano con ben tre sedi, una a Chiaia in via A.d’Isernia, una a Fuorigrotta in via G.Leopardi e adesso anche al Vomero in Via Elio Vittorini 10. Proprio quest’ultima sarà anche location dell’evento dove saranno ricevuti amici, pazienti e tutte le persone interessate a scoprire qualcosa in più su questo studio specializzato in salute e benessere del corpo.

Lo studio si occupa della riabilitazione a 360°, spaziando da quella ortopedica, sportiva, neurologica, al trattamento delle patologie del sistema linfatico, del pavimento pelvico fino alla nuova frontiera della fisioestetica.

I trattamenti previsti sono manuali, posturali e i terapisti si avvalgono delle più innovative terapie strumentali il che garantisce a qualsiasi paziente la terapia ottimale.

Quindi appuntamento sabato 6 maggio dalle ore 17 alle 20 in via Elio Vittorini 10 dove potrai conoscere e apprezzare le proposte dello studio attraverso simulazioni dei trattamenti offerti in un’atmosfera rilassata tra sorrisi, chiacchiere, foto, musica proposta dal dj set live, bar catering e aperitivi food selezionati.