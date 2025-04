Fitch, confermato il rating dell’Italia: outlook positivo

L’agenzia di rating Fitch conferma per l’Italia il rating a ‘BBB’ con outlook positivo. Inoltre, prosegue Fitch nella valutazione, nel 2024 il deficit/Pil è del 3,4 per cento (avanzo primario dello 0,4 per cento), “superando le nostre previsioni del 3,7 per cento e le previsioni del governo di ottobre del 3,8 per cento”. L’agenzia “prevede che il deficit si riduca al 3 per cento del Pil nel 2025 e al 2,7 per cento nel 2026”. E prosegue: “Il rapporto debito/Pil dell’Italia era del 135,3 per cento nel 2024, più del doppio della mediana ‘BBB’ del 54,7 per cento del Pil e uno dei più alti tra i pari con rating Fitch. Lo slancio di riduzione del debito è stato di recente forte, poiché l’Italia ha riportato il suo debito ai livelli pre-pandemia, uno dei pochi paesi dell’eurozona a raggiungere questo risultato”. E sulla situazione politica: “Dalle elezioni generali del 2022, l’ambiente politico italiano è stato stabile, fornendo una piattaforma per la pianificazione economica e fiscale a medio termine. Ci aspettiamo che la stabilità politica continui, sostenendo il consolidamento fiscale. A nostro avviso, la credibilità fiscale è aumentata e il bilancio 2025 sottolinea l’impegno del governo nei confronti delle norme fiscali dell’Ue. Ha inoltre consentito all’Italia di guidare i paesi dell’Ue nel raggiungimento delle tappe e degli obiettivi dell’iniziativa Next Generation EU (NGEU). In passato, governi deboli e instabili hanno impedito l’attuazione delle riforme, portando a slittamenti fiscali e contribuendo all’incertezza degli investitori”.