Fitch lima stime Pil Italia, 2023 +0,7%, 2024 +0,6%, 2025 +1,3%

Roma, 13 dic. (askanews) – Fitch ha nuovamente ritoccato al ribasso le previsioni di crescita economica dell’Italia, per cui ora pronostica un più 0,7% del Pil quest’anno, una limatura al più 0,6% sul prossimo e una ri-accelerazione al più 1,3% nel 2025. Secondo la scheda sulla Penisola contenuta nell’ultimo Global Economic Outlook, l’agenzia pronostica che l’inflazione in Italia si attesti all’1% a dicembre di quest’anno, al 2,3% nel dicembre 2024 (va ribadito: sul caro vita non è la media annuale ma solo il dato di dicembre di ogni anno) e al 2% nel dicembre 2025.

Sempre in Italia il tasso di disoccupazione dovrebbe segnare un 7,7% sulla media quest’anno e poi limarsi al 7,6% nel 2024 e al 7,5% del 2025. Il ritocco al ribasso delle stime di crescita “risulta in dai deludenti dati che sono pervenuti. L’economia italiana ha evitato una contrazione nel terzo trimestre ma è cresciuta molto meno del previsto dopo una netta contrazione nel secondo trimestre”, spiega Fitch.