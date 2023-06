Fitto “Re-Power può dare risposte a efficientamento energetico”

ROMA (ITALPRESS) – “Investire nel Re-Power per dare risposte all’efficientamento energetico anche nell’ottica del rafforzamento della rete energetica nazionale”. Lo ha detto Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, per le Politiche di coesione e per il Pnrr, parlando all’assemblea Assonime presso l’Aula dei Gruppi parlamentari a Montecitorio. “Stiamo portando avanti – ha aggiunto – un lavoro che ha bisogno di un coordinamento anche con gli altri Programmi europei esistenti”.

